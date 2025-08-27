Lefóliázott tesztautó rohant az utasokkal teli buszba Mátrafürednél - így vannak most az ablakon kizuhant áldozatok

Óriási baleset történt augusztus 27-én, Mátrafüred és Sástó között, ahol egy busz és egy személyautó ütközött össze. A buszbalesetnek több sérültje is van, köztük egy gyerek. A mentők mindenkit kórházba szállították. A kármentés jelenleg is zajlik, a 24-es főutat mindkét oldalon le kellett zárni. A helyszínre a rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem is nagy erőkkel kivonult - tudta meg a HEOL.

Fotó: Ládi László / HEOL

Brutálisan megroncsolódott annak a busznak az eleje és az oldala, amibe egy személyautó rohant bele szerda délelőtt a 24-es főúton Mátrafüred és Sástó között. Információink szerint egy elektromos autó nagy sebességgel közlekedett az említett útszakaszon, amikor elveszítette uralmát a jármű felett és belecsapódott a szemből érkező buszba. A becsapódás akkora erővel történt, hogy a busz ablakai kitörtek, egyes információk szerint pedig több utas ki is repült a buszból.

A hatalmas ütközést csodával határos módon a sérültek könnyebb sérülésekkel megúszták, de még jelenleg is zajlik a kármentés.

A helyszínről hét sérültet, köztük egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba

– válaszolta a Borsnak az Országos Mentőszolgálat.

Teljes útzárat kellett elrendelni a baleset miatt

A baleset miatt az autók nem mehetnek fel a Mátrába, a forgalmat Mátrafürednél megállította a rendőrség. Emiatt a környékbeli lakosok bosszankodnak. Az egyik közeli büfé tulajdonosának például el kellett tolni a nyitást, mert őket sem engedték fel a hegyre.

Tájékoztatunk benneteket, hogy rajtunk kívül álló okok miatt a mai napon a nyitásunk 2 órával később lesz a megszokotthoz képest. Köszönjük a megértéseteket és türelmeteket!

– írták a közösségi médiában.

Fotó: Ládi László / HEOL

Többek szerint az autó volt a vétkes

Mint a fenti képen is látszik, a balesetben érintett autó egy bemutatás és forgalmazás előtt álló, matricákkal álcázott tesztautó volt. A felháborodott kommentelők szerint ő lehetett a hibás, amiért nem tartotta be a megengedett sebességhatárt.

Felháborító, hogy egy ilyen elmeháborodott ember a közúton vezethet! Veszélyeztetve több ember életét! Az ilyen embernek helye a börtönben, és az életében soha ne kapjon jogosítványt!

– vélekedett az egyik kommentelő.