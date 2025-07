„Én voltam Sissi hercegné” – Mirandella úgy érzi, előző életében ő volt az osztrák császárné

Sajnos a betegségünk is hasonló. Sissi egy komoly tüdőbajban szenvedett, amire nagyon sokáig nem jöttek rá az orvosok. Az én nyirokcsomó daganatom is a tüdőmből indult és most, hogy másodjára is küzdök a rákkal, ismét a tüdőmben lévő daganat okozza a legtöbb problémát