Most jött: iszonyatos tragédia történt Magyarországon, nyolc mentőt és két helikoptert riasztottak

Ketten meghaltak és kilencen megsérültek a 471-es főúton a szabolcsi Nyírmihálydinál történt balesetben - közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) csütörtök este az MTI érdeklődésére.
A helyszínre nyolc mentőegységet és két mentőhelikoptert riasztottak. A balesetben egy nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette, hat férfit könnyebb, hármat pedig súlyos sérülésekkel, stabil állapotban vittek kórházba a mentők - közölte az OMSZ.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság korábbi tájékoztatása szerint egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze a 471-es főúton Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A kisbuszban nyolc ember utazott, a nyíradonyi hivatásos és szakolyi önkormányzati tűzoltók két embert kiszabadítottak a személygépjárműből.
A főút érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.