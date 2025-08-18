Nehéz reggelre ébredtünk: a főúton teljes útzár van, most mentenek

Közlekedési baleset történt augusztus 18-án 4 óra 45 perc körül a 81-es főúton, Győr közelében. A szemle és a műszaki mentés ideje alatt a rendőrök a főútvonalon teljes útzárat rendeltek el, torlódásra kell számítani - írja a police.hu.
