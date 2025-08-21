UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Két mentőhelikoptert is riasztottak, brutális baleset történt a szabolcsi útszakaszon

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 16:55
Többen is megsérültek a karambolban.
Egy mikrobusz és egy személyautó ütközött csütörtök délután Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A SZON információi szerint három életveszélyes és két súlyos sérültje van a balesetnek. A helyszínre két mentőhelikoptert és több mentőegységet is riasztottak.

SZAK5427
Két mentőhelikopter landolt a helyszínen / Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap (Képünk illusztráció)

A 471-es út 35-ös kilométerszelvényének közelében – Nyírmihálydi térségében – történt a baleset: egy kisbusz és egy személygépkocsi ütközött össze, utóbbi árokba is sodródott. A nyíradonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltók már a helyszínen vannak

- tájékoztatta a portált Rutkai-Dér Vivien szóvivő. 

 

