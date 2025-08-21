Két mentőhelikoptert is riasztottak, brutális baleset történt a szabolcsi útszakaszon

Egy mikrobusz és egy személyautó ütközött csütörtök délután Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A SZON információi szerint három életveszélyes és két súlyos sérültje van a balesetnek. A helyszínre két mentőhelikoptert és több mentőegységet is riasztottak.
A 471-es út 35-ös kilométerszelvényének közelében – Nyírmihálydi térségében – történt a baleset: egy kisbusz és egy személygépkocsi ütközött össze, utóbbi árokba is sodródott. A nyíradonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltók már a helyszínen vannak
- tájékoztatta a portált Rutkai-Dér Vivien szóvivő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.