"A Jóisten vigyázzon rád odafent" – így gyászolják barátai az árokba csapódott Ferencet

Hosszú kocsisorok kígyóztak szombaton, augusztus 16-án későn este a Baranya vármegyei 66-os úton. A szakaszt teljes szélességében lezárták egy szörnyű baleset miatt. Eddigi információink szerint egy férfi éppen az út Sásd és Baranyajenő közti szakaszán autózott, amikor egyik pillanatról a másikra letért az útról, majd az árokba csapódott.

Ferenc a kocsival először az árokba csapódott, majd vélhetően felborult. A férfi kirepült az autóból, életét már nem lehetett megmenteni Fotó: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Árokba csapódott és kirepült a szélvédőn Ferenc

Az autó brutálisan összetört. Miután letért az útról, vélhetően fel is borult, majd ismét a kerekein állt meg. Információink szerint a kocsi olyan erővel csapódott neki a földnek, hogy a jármű szinte elemeire tört, a sofőr pedig kizuhant az ülésből és a szélvédőt áttörve kirepült a kocsiból. Úgy tudjuk, hogy bár a baleset a kései órákban történt, a becsapódás idején több kocsi is járt arra, így azonnal értesítették a mentőket. Úgy értesültünk, hogy a férfi ekkor az utat szegélyező füves területen hevert, a mentősök pedig itt, a helyszínen próbálták meg újraéleszteni. Bár hosszú időn keresztül harcoltak az életéért, olyan súlyosan sérült, hogy már nem lehetett megmenteni: a hatvan év körüli férfi a helyszínen elhunyt. Ezt a tűzoltók is megerősítették:

A 66-os út paléi elágazójánál egy gépjármű lesodródott az útról, majd a járművezető az ütközés erejétől kirepült az autóból. A sásdi egység biztosította a helyszínt, átvizsgálta, áramtalanította a sérült járművet, valamint segített a mentőszolgálat szakembereinek. A balesetben a járművezető elhunyt

– közölte a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Információink szerint a halálos baleset áldozata, P. Ferenc a közeli Sásdon élt párjával, lehetséges, hogy éppen a településre tartott kocsijával. A férfi halála sokakat sokkolt, Ferit ugyanis rengetegen ismerték, most pedig összetörten gyászolják:

Soha nem felejtjük el őt. A Jóisten vigyázzon rád odafent és a családodra itt, a földön

– írta a férfi egyik barátja. Hogy mi is történt azokban a szörnyű percekben, azt egyelőre nem tudni, a rendőrség jelen pillanatban is vizsgálja az eset körülményeit.