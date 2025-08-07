Szabadnapos katona mentette meg a 12 éves kisfiút egy Termálfürdőben

Egy 12 éves kisfiú életét mentette meg egy szabadnapos katona a Pápai Gyógy- és Termálfürdőben – mindez a szerencsének és a katona példás lélekjelenlétének köszönhetően történt. Cseh István őrvezető, a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőterének katonája éppen a fürdő egyik kültéri medencéjénél tartózkodott, amikor észrevette, hogy egy gyermek hirtelen rosszul lett.

A szabadnapos katona közelben vette észre, hogy a 12 éves kisfiú hirtelen rosszul lett / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A kisfiú élete nem sokon múlt

A kisfiúnál roham lépett fel, mely következtében leállt a légzése és keringése is. Az őrvezető habozás nélkül cselekedett, mivel felismerte a helyzet súlyosságát és azonnal megkezdte a gyermek szakszerű újraélesztését. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a fiú néhány percen belül visszanyerte az eszméletét, állapota pedig stabilizálódott még a mentők kiérkezése előtt.

Az Origo információi szerint a mentők ezután kórházba szállították a gyermeket további kivizsgálásra. Orvosi vélemények szerint Cseh István őrvezető lélekjelenléte és gyorsasága nélkül a történet tragikus véget érhetett volna.

Az idei nyár sem múlt el sajnos tragédiák nélkül, mivel több gyermek is vízbe fulladt és olyan különleges esetek is riadalmat keltettek, mint az agyevő amőba miatti strandlezárás Párkányban.