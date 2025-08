A halálra vert magyar férfi családja megtámadja az ukrán döntést

Sebestyén József családja megerősítette a hírt a Magyar Nemzetnek: az ukrán Állami Nyomozó Iroda nem indít nyomozást Sebestyén József halálának ügyében. A család fellebbez.

A Magyar Nemzet kérdésére Sebestyén József családja megerősítette a hírt, miszerint az ukrán Állami Nyomozó Iroda nem indít nyomozást Sebestyén József halálának ügyében. A hatóság arra hivatkozik, hogy szerintük nincs elég adat az eljáráshoz, nincs elég bizonyíték a nyomozás elindításához. A család lapunknak az is elmondta: nem nyugszanak bele a döntésbe, fellebbeznek.

Sebestyén Józsefet halálra verték Zelenszkij emberei Fotó: Videa

A Magyar Nemzet tudta meg, hogy az ukrán hatóságok el akarják tussolni a beregszászi magyar férfi halálának ügyét. Mint ismert, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek bántalmazása következtében halt meg. Az ukránok azonban mindvégig tagadták a történteket, noha Sebestyén József és a család beszámolója, a nyilvánosságra került videófelvételek és a fotók egyértelműek. Az ukránok mégis mindent tagadnak a kárpátaljai férfi bántalmazásával és halálával kapcsolatban.

Sebestyén József kényszersorozás áldozata lett

Sebestyén József a halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről.

Sok más emberrel együtt egy erdőbe vittek, ott verni kezdtek. Az ütések főként a fejre és testre irányultak. Azt mondták, ha nem írok alá valamit, »nullára« visznek. Nagyon fájt, nem tudtam mozogni

– írta, hozzátéve:

Néhány katona a sárba dobott, hogy aludjak ott. Másnap reggel a kapuhoz vittek, azt mondták: »tűnj haza«. Gyalog hazamentem Beregszászra. Nem tudom, miért, de pszichiátriára kerültem, ahol kihívták a rendőrséget.

A 45 éves kárpátaljai magyar férfi azt is hangsúlyozta, hogy minden nap egyre rosszabbul érezte magát. Egy videó is nyilvánosságra került amelyen látható, hogy az ukrán emberrablók kínozzák és szidalmazzák a kárpátaljai magyar férfit.

Ugyan Ukrajna tagad és mindent megtesz azért, hogy szőnyeg alá söpörje felelősségét Sebestyén József halálában, az ukrán kényszersorozás borzalmai nyilvánvalóak. Egyre több videó kerül nyilvánosságra, amelyen látható, hogy Zelenszkij emberrablói brutális kegyetlenséggel, erőszakosan hurcolják el a férfiakat a frontra és nem kímélik őket. Az Európa Tanács július közepén közzétett jelentése is elismerte: az ukrán toborzótisztek által elkövetett visszaélések rendszerszerűvé és széles körűvé váltak. A dokumentum részletesen felsorolja a jogsértések típusait: fizikai bántalmazás, erőszakos és indokolatlan letartóztatások, az ügyvédhez való hozzáférés megtagadása, elszigetelt fogva tartás, sőt még fogyatékkal élő személyek erőszakos mozgósítása is történt. Ukrajna emberi jogi biztosa, Dmitro Lubinec is megerősítette a súlyos túlkapások tényét.

Borítókép: Sebestyén József Fotó: Képernyőkép