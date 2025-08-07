"Ő az én hősöm, megmentette az életemet" - öccse mentette meg a ráktól a középkorú nőt

Hősként tekint testvérére az a 40 éves Natalie Frost, akinek az életét az mentette meg, hogy egy évvel fiatalabb öccse, John őssejteket "adományozott" számára. Natalie ugyanis akut, gyorsan és agresszíven terjedő leukémiában szenvedett, amiből csakis őssejt-transzplantációval gyógyulhatott meg, miután a kemoterápia már nem hatott nála. Mindezt annak ellenére, hogy olyan erős kezeléseket kapott, hogy egy alkalommal, 28 órán belül összesen hétszer állt le a szíve.

Testvére mentette meg az életét. Fotó: Tong_stocker / Shutterstock

Rendkívül hálás vagyok a testvéremnek, John az én hősöm. Megmentette az életemet

- közölte Natalie, akinek családját még arra felszólították egy időben, hogy jobb, ha örök búcsút vesznek tőle, miközben ő lélegeztetőgépen, az intenzíven feküdt.

John életmentő őssejt "adománya" pedig végül sikert hozott: Natalie remisszióba került.

Amikor megtudtam, hogy remisszióban vagyok, az volt életem legcsodálatosabb híre. Mindannyian boldogságtól sírtunk aznap. A transzplantációhoz 8 millió sejt kellett volna, de John már az első alkalommal 14,2 milliót adott. Elképesztő volt. Jó érzés volt, hogy minden lépésnél mellettem állt. Mindössze 17 hónap van köztünk, mindig közel álltunk egymáshoz, de ez még inkább elmélyítette a kapcsolatunkat

- vallotta a 40 éves nő, akinek öccse azonban úgy véli, semmi nagy dolgot nem hajtott végre, írja a Mirror.