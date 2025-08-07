„Azt mondta a neurológus, hogy az a csoda, hogy él” – így küzd Csilla az epilepsziás kislányáért

Kismándor Csilla azért alapította meg a Borsóházat, Magyarország egyik legnagyobb terápiás központját, mert kislánya súlyos epilepsziával küzdött. Borinál egy védőoltás következtében diagnosztizálták a West-szindrómát, egy ritka és súlyos gyermekkori epilepsziát, amely alapjaiban változtatta meg családjuk életét. Csilla azonban nem hagyta, hogy a nehézségek letörjék őket, olyan terápiás rendszert dolgozott ki, amely rendkívül hatékonyan segítette Borit. Hamarosan más, hasonló állapotban lévő gyermekek is hozzájuk kezdtek járni, így a Borsóház nemcsak Borinak hozott gyógyulást, hanem közösségi támogató hálózattá vált, amely több ezer gyermek életét formálja át. A terápiás központ előtt most új utak állnak, innováció jellemzi a jövőképét!

Csilla az élet minden területét harcol a jóért! A Borsnak elmesélte legfrissebb terveit mely az innovációt veszi alapul! (Fotó: Olvasói)

"Az innováció az, amiben hiszek, ez visz előre"

Ma a Borsóház komplex és intenzív terápiás programokkal támogatja a hozzájuk forduló családokat. Csilla tele van új tervekkel, amelyekkel még szélesebb körben szeretnének segítséget nyújtani. Elmesélte, hogyan néz szembe a kihívásokkal, és milyen új irányokat kíván bejárni a terápiás központ fejlesztésében.

Soha nem készültem arra, hogy terápiás központot hozzak létre. A kislányom betegsége új utakat mutatott nekem, az élet hozta így

– mondja Csilla, aki közgazdászként végzett, majd családot alapított.

Csilla viszont nem állt meg a saját küzdelménél és a Borsóház sikereinél, új utakat talál, hogy fejlessze a terápiás központot.

Iszonyatosan nagy bennem a tettvágy. Hosszú távú célunk egy saját épület kialakítása, amely a korábbi tapasztalataink alapján ideálisan szolgálná a működésünket, és költséghatékonyabb megoldást is jelentene. Jelenleg ezen dolgozunk. A tevékenységi kör a jövőben bővülhet időszakos bentlakási lehetőséggel is, hogy a terápia mellett a szülőknek is lehetőséget biztosítsunk a pihenésre, vagy olyan feladatok elvégzésére, amelyek a hétköznapokban nehezen megoldhatók egy érintett gyermek mellett. Emellett célunk, hogy a terápiás lehetőségeket közelebb vigyük a családokhoz, ezért kisebb központok megnyitását tervezzük BorsoPont néven.

– mondja Csilla lelkesen, ugyanis szerinte sok családnak elérhetetlenné válik az intenzív fejlesztés a távolság és a költségek miatt.