Nagydorogi csecsemőgyilkosság: újabb fejlemény, közleményt adtak ki

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 13:26
Egy hónapra letartóztatták a csecsemője meggyilkolásával gyanúsított nőt.
Az ügyészség indítványára a Szekszárdi Járásbíróság szombaton egy hónapra elrendelte annak a 25 éves nőnek a letartóztatását, aki a gyanú szerint a Tolna vármegyei Nagydorogon megölte kéthetes gyermekét - tájékoztatta a Tolna Vármegyei Főügyészség hétfőn az MTI-t.

A nyomozás adatai alapján a rendőrség augusztus 20-án tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúját közölte a nővel, aki ezen a napon délelőtt a kéthetes csecsemője eltűnéséről tett bejelentést a rendőrségnél - tartalmazza a közlemény.

Azt írták, hogy az emberölés bűntettének minősített esetét a törvény 10 évtől 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel rendeli büntetni. A gyanúsításban szereplő bűncselekmény jellegére, jelentős tárgyi súlyára, az eddig rendelkezésre álló adatokra, illetve a nyomozás érdekeire is figyelemmel a főügyészség indítványt tett a gyanúsított letartóztatására, mivel álláspontja szerint a legsúlyosabb kényszerintézkedésnek mind az általános, mind a különös feltételei is fennállnak.

A járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítványnak mindenben helyt adva egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását - olvasható főügyészség közleményében.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság korábbi közleménye szerint a nő augusztus 20-án délelőtt tett bejelentést a rendőrségen arról, hogy miközben a község külterületén a babakocsit tolta, rosszul lett, elveszítette az eszméletét, majd miután magához tért, észlelte, hogy csecsemője eltűnt a babakocsiból.

A kéthetes kisfiú utáni kutatást a rendőrök a kutatómentőkkel közösen kezdték meg, holttestére délután Nagydorog határában, egy földút mellett találtak rá.

Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta - közölte korábban a rendőrség.

