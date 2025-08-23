Nagydorogi csecsemőgyilkosság: megszólalt az ügyvéd, ilyen bizonyítékok vannak

Elrendelte a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított nő 30 napos letartóztatását a Szekszárdi Törvényszék. Ahogy arról a Bors beszámolt, a család augusztus 20-án jelentette be, hogy eltűnt a kéthetes Zalánka, akit végül a kukoricásban találtak meg holtan.

Távozik a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja a tárgyalásról, kék pólóban a védőügyvéd, Molnár Péter

Fotó: Bors

Viktória, az édesanya beszámolója szerint ekkor vitte először sétálni a kicsit, a babakocsiban tolta, amikor egy fekete autóra lett figyelmes. A következő pillanatban már elvesztette az eszméletét, és amikor magához tért, a kisfia eltűnt. Az anyát gyanúsítottként kihallgatták, az ügyészség pedig indítványozta a letartóztatását.

Molnár Péter, Viktória kirendelt ügyvédje a Metropolnak elmondta: a bíróság végül eleget tett az indítványnak.

Én szerettem volna elérni, hogy egy kevésbé szigorú kényszerintézkedéssel beérjék, hiszen véleményem szerint nem áll fenn a szökés és elrejtőzés veszélye. A bíróság ezt nem így látta.

– mondta a jogász, és hozzátette: úgy véli, a gyanúsítás gyenge lábakon áll.

A nyomozás egyedi adatai alátámasztják a gyanúsítást – tanúvallomások, kamerafelvételek– , de olyan információk is rendelkezésre állnak, melyek Viktória verzióját erősítik meg – például a sérülések.

Viktória családja - vőlegénye, Attila és édesanyja, Olga - hisznek az ártatlanságában és minden erejükkel azon lesznek, hogy kiderüljön az igazság.