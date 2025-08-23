Nagydorogi csecsemőgyilkosság: megszólalt az ügyvéd, ilyen bizonyítékok vannak

Elrendelte a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított nő 30 napos letartóztatását a Szekszárdi Törvényszék. Ahogy arról a Bors beszámolt, a család augusztus 20-án jelentette be, hogy eltűnt a kéthetes Zalánka, akit végül a kukoricásban találtak meg holtan.
Viktória, az édesanya beszámolója szerint ekkor vitte először sétálni a kicsit, a babakocsiban tolta, amikor egy fekete autóra lett figyelmes. A következő pillanatban már elvesztette az eszméletét, és amikor magához tért, a kisfia eltűnt. Az anyát gyanúsítottként kihallgatták, az ügyészség pedig indítványozta a letartóztatását.
Molnár Péter, Viktória kirendelt ügyvédje a Metropolnak elmondta: a bíróság végül eleget tett az indítványnak.
Én szerettem volna elérni, hogy egy kevésbé szigorú kényszerintézkedéssel beérjék, hiszen véleményem szerint nem áll fenn a szökés és elrejtőzés veszélye. A bíróság ezt nem így látta.
– mondta a jogász, és hozzátette: úgy véli, a gyanúsítás gyenge lábakon áll.
A nyomozás egyedi adatai alátámasztják a gyanúsítást – tanúvallomások, kamerafelvételek– , de olyan információk is rendelkezésre állnak, melyek Viktória verzióját erősítik meg – például a sérülések.
Viktória családja - vőlegénye, Attila és édesanyja, Olga - hisznek az ártatlanságában és minden erejükkel azon lesznek, hogy kiderüljön az igazság.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.