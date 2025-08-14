"Vidám és jókedvű volt" – elhunyt a lány, aki soha sem evett

A 26 éves, Hampshire megyei Fordingbridge-ből származó Tia-Mae McCarthy élete első tíz évében nem tudott, illetve később nem akart szilárd táplálékot enni. A fiatal nőt még 2025. április 28-án, családi otthonában, ágyában fekve, élettelen állapotban találták meg. Most hozták nyilvánosságra: a halálát egy gyermekkori műtéti beavatkozással összefüggő szövődmény okozta.
A Tia-Mae halálának körülményeit vizsgáló halottkém elmondta, hogy a fiatal nő halálát aspiráció (szilárd táplálék vagy folyadék légútba és tüdőbe kerülése) okozta, amely egy csecsemőkorában végzett gasztro-nyelőcső műtéti beavatkozással hozható összefüggésbe. A műtétre azért volt szükség, mert Tia-Mae nyelőcső-atresiával született. Ez egy ritka rendellenesség, amikor a nyelőcső és a gyomor nem kapcsolódik össze. A beavatkozás következtében a gyomra a mellkasüregben helyezkedett el – írja a Mirror.
A fiatal nő alapbetegsége miatt magas volt az aspiráció kockázata: a szakértő szerint ez bármikor bekövetkezhetett volna a fiatal nőnél.
Tia-Mae 12 héttel a kiírt időpont előtt, koraszülötten ékezett a világra, és élete első évének nagy részét kórházban töltötte. Bár a műtét lehetővé tette volna a fizikai táplálkozást, a lány minden ételt elutasított, így alvás közben csövön keresztül táplálták. Tízéves korában hirtelen érdeklődni kezdett a puha ételek, például joghurt, leves, fagylalt iránt, majd 15 éves korára normális étvágya lett, kedvencei közé tartozott a lazac, a szarvas- és a fésűkagyló. Miután élete első felét szilárd ételek nélkül töltötte, sokan úgy ismerhették a hírekből Tia-Mae-t, mint "a lány, aki soha nem evett".
Édesanyja, Susan McCarthy elmondta, hogy lánya a halála előtt körülbelül egy héttel köhögni kezdett, ami nála nem volt szokatlan.
„Nyaralást terveztünk. Vasárnap észrevettem, hogy a köhögése kicsit zörgős. Egész nap vele voltam, elmentünk kávézni, vidám és jókedvű volt."
Másnap reggel az édesanya felment a lánya szobájába, ahol Tia takaró nélkül, ágyban fekve, élettelenül hevert.
