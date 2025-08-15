UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
35°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Hát én ilyet még nem láttam!” : megszólaltak a busztűz szemtanúi

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 15:50
BKVbusz
A szemtanúk is sokkot kaptak a belvárosiban kigyulladt BKV busz látványától. Szerencsére senki sem sérült meg, de a helyszínen lévők közül többek szerint ez óriási mázli, csak a véletlenen múlt.
M. N.
A szerző cikkei

Ahogyan az ismeretes, augusztus 13.-án kigyulladt egy BKV busz az V. kerületi József Attila utca és a Nádor utca sarkán. A porig égett járműről a tűz átterjedt egy lakatlan épület homlokzatára is, amit szintén el kellett oltaniuk a tűzoltóknak. A buszon összesen négy ember volt, ők még időben le tudtak menekülni a járműről. Az utcán végül nagyobb tömeg gyűlt össze, így nézték, amint a lángokban álló busz teljesen kiég.

Kigyulladt egy BKV busz
Hatalmas lángokkal égett egy BKV busz Budapest belvárosában. Forrás: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

Kigyulladt egy BKV busz

 Én még sosem láttam hasonlót

 – kezdte lapunknak L. Réka. - Én szerencsére nem voltam a buszon, hanem az utcáról néztem az egészet. A busz hatalmas lángokkal égett. Nagyon meleg volt aznap, de még így is lehetett érezni, hogy milyen hőt bocsát ki.

Kigyulladt egy BKV busz
A busz motorteréből indultak a lángok Fotó: MW

Réka először azt hitte, hogy emberek maradtak a buszon

 Megmondom őszintén, nagyon bepánikoltam

 – folytatta a nő. "Én akkor vettem észre ezt az egészet, amikor sétáltam az utcán. Egyszer csak megláttam a hatalmas, fekete füstoszlopot. Ekkor siettem oda és néztem meg, hogy mi történt. Azt hittem, hogy emberek maradtak a buszon, mert ahogy körbenéztem, mindenki nagyon meg volt ijedve.  Később mondták csak, hogy már hívták a tűzoltókat és nem kell aggódni, mert még időben le tudtak menekülni az emberek a buszról. Fogalmam sincs, hogyan gyulladt ki, de szerintem ez nagyon ijesztő"

- számolt be a megrázó élményről. 

Kigyulladt egy BKV busz
Ennyi maradt a BKV buszából. Fotó: MW

Több mint egy órán át tartott az oltás

„2025. augusztus 13-án 11:33-kor az V. kerületi József Attila – Nádor utca kereszteződésében egy 16-os jelzésű autóbusz motorterében tűz keletkezett. A buszon négyen utaztak, a jármű vezetője mindenkit azonnal leszállított, majd értesítette a katasztrófavédelmet. A tűz átterjedt az autóbusz melletti épületre, valamint a forgalomirányító jelzőlámpára is. A tüzet a katasztrófavédelem munkatársai 12:41-re eloltották. A busz végül teljesen kiégett. A balesetben senki nem sérült meg" - közölte a BKV. Hozzátették: a BKV a hatóságokkal közösen vizsgálja, hogy mi okozta a tüzet.

Rövid időn belül három busz is lángra kapott Budapesten: szerdán a belvárosban, csütörtökön a Németvölgyi úton, majd az Alkotás utcában is kigyulladt egy jármű. A buszok kiégtek. Bár személyi sérülés nem történt, a sorozat komoly aggodalmat keltett és felveti a városvezetés felelősségét.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu