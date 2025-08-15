„Hát én ilyet még nem láttam!” : megszólaltak a busztűz szemtanúi

Ahogyan az ismeretes, augusztus 13.-án kigyulladt egy BKV busz az V. kerületi József Attila utca és a Nádor utca sarkán. A porig égett járműről a tűz átterjedt egy lakatlan épület homlokzatára is, amit szintén el kellett oltaniuk a tűzoltóknak. A buszon összesen négy ember volt, ők még időben le tudtak menekülni a járműről. Az utcán végül nagyobb tömeg gyűlt össze, így nézték, amint a lángokban álló busz teljesen kiég.

Hatalmas lángokkal égett egy BKV busz Budapest belvárosában. Forrás: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

Kigyulladt egy BKV busz

Én még sosem láttam hasonlót

– kezdte lapunknak L. Réka. - Én szerencsére nem voltam a buszon, hanem az utcáról néztem az egészet. A busz hatalmas lángokkal égett. Nagyon meleg volt aznap, de még így is lehetett érezni, hogy milyen hőt bocsát ki.

A busz motorteréből indultak a lángok Fotó: MW

Réka először azt hitte, hogy emberek maradtak a buszon.

Megmondom őszintén, nagyon bepánikoltam

– folytatta a nő. "Én akkor vettem észre ezt az egészet, amikor sétáltam az utcán. Egyszer csak megláttam a hatalmas, fekete füstoszlopot. Ekkor siettem oda és néztem meg, hogy mi történt. Azt hittem, hogy emberek maradtak a buszon, mert ahogy körbenéztem, mindenki nagyon meg volt ijedve. Később mondták csak, hogy már hívták a tűzoltókat és nem kell aggódni, mert még időben le tudtak menekülni az emberek a buszról. Fogalmam sincs, hogyan gyulladt ki, de szerintem ez nagyon ijesztő"

- számolt be a megrázó élményről.

Ennyi maradt a BKV buszából. Fotó: MW

Több mint egy órán át tartott az oltás

„2025. augusztus 13-án 11:33-kor az V. kerületi József Attila – Nádor utca kereszteződésében egy 16-os jelzésű autóbusz motorterében tűz keletkezett. A buszon négyen utaztak, a jármű vezetője mindenkit azonnal leszállított, majd értesítette a katasztrófavédelmet. A tűz átterjedt az autóbusz melletti épületre, valamint a forgalomirányító jelzőlámpára is. A tüzet a katasztrófavédelem munkatársai 12:41-re eloltották. A busz végül teljesen kiégett. A balesetben senki nem sérült meg" - közölte a BKV. Hozzátették: a BKV a hatóságokkal közösen vizsgálja, hogy mi okozta a tüzet.

Rövid időn belül három busz is lángra kapott Budapesten: szerdán a belvárosban, csütörtökön a Németvölgyi úton, majd az Alkotás utcában is kigyulladt egy jármű. A buszok kiégtek. Bár személyi sérülés nem történt, a sorozat komoly aggodalmat keltett és felveti a városvezetés felelősségét.



