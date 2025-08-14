UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Drámai felvételek az újabb lángoló budapesti buszról - fotók, videó

kigyulladt busz
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 10:57
videófotó
Újabb busz gyulladt ki Budapesten. Menekültek az utasok.

Öt ember menekült a lángok elől, amit először a buszsofőr próbált eloltani a Németvölgyi úton. A kigyulladt buszról most újabb felvételeket mutatunk meg.

kigyulladt

A fotógaléria itt tekinthető meg.

Mint ahogy korábban a Bors már megírta, újabb busz gyulladt ki Budapesten csütörtökön a szerdai ijesztő BKV-busz tűz után. A tűzoltók 5 vízsugárral oltották el a mai busztüzet a Németvölgyi úton, öt ember menekült le a buszról, úgy tudjuk, még időben, vagyis nem sérültek meg. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke az alábbit posztolta a drámai eseményről: "A tegnapi borzalmas baleset után ma reggel újabb busz borult lángokba Budapesten. Tegnap a belvárosban, ma a Németvölgyi úton. Bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de mellbevágó, hogy azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki. Ez rémisztő nekem szűlőként is, de legalább ennyire aggasztó ez minden embernek aki napi szinten használja a közösségi közlekedést. De hol van ilyenkor Karácsony Gergely? Ahol egész nyáron: nyaral. Pedig a nyár kiváló alkalom lett volna arra, hogy mondjuk rendbetegye a BKK-BKV körül kialakult vezetési válságot. Egyáltalán, ki a felelős azért, ha ezekben a balesetekben valaki megsérül? Milyen műszaki állapotban vannak azok a buszok, amik véletlenszerűen kigyulladnak Budapesten? Azonnali vizsgálatra van szükség! A budapestiek válaszokat érdemelnek. Intézkedjen a főpolgármester, hogy a budapestiek biztonságos körülmények között utazhassanak!

A Metropol videója a helyszínről:


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu