Drámai felvételek az újabb lángoló budapesti buszról - fotók, videó

Öt ember menekült a lángok elől, amit először a buszsofőr próbált eloltani a Németvölgyi úton. A kigyulladt buszról most újabb felvételeket mutatunk meg.

Mint ahogy korábban a Bors már megírta, újabb busz gyulladt ki Budapesten csütörtökön a szerdai ijesztő BKV-busz tűz után. A tűzoltók 5 vízsugárral oltották el a mai busztüzet a Németvölgyi úton, öt ember menekült le a buszról, úgy tudjuk, még időben, vagyis nem sérültek meg. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke az alábbit posztolta a drámai eseményről: "A tegnapi borzalmas baleset után ma reggel újabb busz borult lángokba Budapesten. Tegnap a belvárosban, ma a Németvölgyi úton. Bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de mellbevágó, hogy azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki. Ez rémisztő nekem szűlőként is, de legalább ennyire aggasztó ez minden embernek aki napi szinten használja a közösségi közlekedést. De hol van ilyenkor Karácsony Gergely? Ahol egész nyáron: nyaral. Pedig a nyár kiváló alkalom lett volna arra, hogy mondjuk rendbetegye a BKK-BKV körül kialakult vezetési válságot. Egyáltalán, ki a felelős azért, ha ezekben a balesetekben valaki megsérül? Milyen műszaki állapotban vannak azok a buszok, amik véletlenszerűen kigyulladnak Budapesten? Azonnali vizsgálatra van szükség! A budapestiek válaszokat érdemelnek. Intézkedjen a főpolgármester, hogy a budapestiek biztonságos körülmények között utazhassanak!

