Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Vérfagyasztó: Iskolai fotós projekt közben haltak meg a fiatalok

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 21:15
fotózásvonatgázolás
Csak a szerencsének köszönhetően nem történt hármas tragédia.
B. V.
A szerző cikkei

Tragédiával végződött az, ahogy a 16 éves John DeReggi a barátnőjével és annak ikertestvérével egy iskolai fotós projekten dolgozott. A tinik ugyanis úgy döntöttek Marylandben, vasúti síneken készít képeket. Bohóckodtak, jól érezték magukat, a kihaltnak hitt síneken táncoltak, miközben kedvesének testvére megörökítette ezeket a pillanatokat, amelyet a következő témakörhöz kellett készítsenek: a fiatalság és az előttünk álló út. Boldog és örömteli perceikben azonban nem vették észre azt, amely az életükbe került.

vonat, vonatsín,
A vonatsíneken fotózkodtak. Fotó: freepik.com

A hármas felé egy Amtrak-vonat közeledett több, mint 110 kmh/h-ás sebességgel és habár a vonat menetszele hátralökte a két lányt, Johnt elsodorta a 200 tonnás szerelvény. Édesanyjával a tragédia hírét barátnője sikítva, sokkot kapva közölte telefonon keresztül. Ebből pedig kiderült, a tinifiú ugyan igyekezett elugrani az érkező szerelvény elől, nem sikerült neki. A 2015 szeptemberében történt tragédiáról a fiú édesanyja is megszólalt.

Imádta az izgalmat. Nem volt felelőtlen, de szerette a kalandokat. Szeretett nevetni. Szerette egy kicsit megijeszteni magát 

- nyilatkozta John édesanyja, Christine DeReggi, aki a képekről is szót ejtett:

A fiam halála előtti pillanatok gyönyörűek. Nyugodt volt és boldog. Látszik, hogy csak egy kedves közös projekten dolgoztak.

- írja a Unilad.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu