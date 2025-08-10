Vérfagyasztó: Iskolai fotós projekt közben haltak meg a fiatalok

Tragédiával végződött az, ahogy a 16 éves John DeReggi a barátnőjével és annak ikertestvérével egy iskolai fotós projekten dolgozott. A tinik ugyanis úgy döntöttek Marylandben, vasúti síneken készít képeket. Bohóckodtak, jól érezték magukat, a kihaltnak hitt síneken táncoltak, miközben kedvesének testvére megörökítette ezeket a pillanatokat, amelyet a következő témakörhöz kellett készítsenek: a fiatalság és az előttünk álló út. Boldog és örömteli perceikben azonban nem vették észre azt, amely az életükbe került.

A vonatsíneken fotózkodtak. Fotó: freepik.com

A hármas felé egy Amtrak-vonat közeledett több, mint 110 kmh/h-ás sebességgel és habár a vonat menetszele hátralökte a két lányt, Johnt elsodorta a 200 tonnás szerelvény. Édesanyjával a tragédia hírét barátnője sikítva, sokkot kapva közölte telefonon keresztül. Ebből pedig kiderült, a tinifiú ugyan igyekezett elugrani az érkező szerelvény elől, nem sikerült neki. A 2015 szeptemberében történt tragédiáról a fiú édesanyja is megszólalt.

Imádta az izgalmat. Nem volt felelőtlen, de szerette a kalandokat. Szeretett nevetni. Szerette egy kicsit megijeszteni magát

- nyilatkozta John édesanyja, Christine DeReggi, aki a képekről is szót ejtett:

A fiam halála előtti pillanatok gyönyörűek. Nyugodt volt és boldog. Látszik, hogy csak egy kedves közös projekten dolgoztak.

- írja a Unilad.