Szörnyű baleset: Gázolt a vonat Herceghalomnál

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 13:15
Elgázolt egy embert a vonat Herceghalom határában.
Elgázolt egy embert a vonat Herceghalom határában, az 1-es főút közelében csütörtökön - közölte a katasztrófavédelem a honlapján. A Mávinform közlése szerint a baleset miatt fennakadásra kell számítani a győri fővonalon.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset miatt a szerelvény nem tud továbbmenni, a rajta utazó több mint kétszáz embernek a tűzoltók segítenek átszállni a helyszínre érkező mentesítő járatra.

A Mávinform közlése szerint a baleseti helyszínelés miatt Biatorbágy és Herceghalom között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a délutáni órákban hosszabb eljutási időre, kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítani a győri fővonalon.

