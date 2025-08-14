Motorbaleset Füzesabonyban: munkába igyekvő fiatal motoros férfit gázoltak el - ezt mesélték a szemtanúk

Hatalmas csattanásra és kiáltozásra figyeltek fel kedden (augusztus 12.) reggel Füzesabony egyik, egyébként csendes, kertvárosi utcájában. A hangzavar a Hunyadi János és a Kossuth Lajos utca kereszteződéséből érkezett, nem véletlen: hamarosan ugyanis kiderült, hogy az utcában ijesztő motorbaleset történt.
Információink szerint egy furgonos és egy, éppen a munkahelyére igyekvő motoros ütközött össze a két utca találkozásánál, méghozzá úgy tudjuk, hogy kanyarodás közben: a motoros éppen egyenesen haladt, amikor a kikanyarodó sofőr nekiment. Az ütközés erejétől a motor feldőlt, a húsz év körüli sofőr pedig egyenesen az aszfaltra zuhant. Bár egyelőre nem ismerni a baleset körülményeinek részleteit, de a helyiek szerint nem a fiatal motoros vétett: állítólag ő szabályosan haladt, a furgon sofőrje azonban nem adta meg neki az elsőbbséget.
A helyiek közül többen is az utcán tartózkodtak a baleset idején, ők rémülten figyelték az eseményeket, volt, aki szerint a motoros olyan nagyot esett, hogy azt hitték, súlyosan megsérült, mi több, volt, aki a legrosszabbtól tartott.
Azonban szerencsére csoda történt: lapunk úgy tudja, hogy a fiatal férfi, Attila nem csak, hogy túlélte a gázolást, de végig eszméleténél volt, a mentősökkel is kommunikált.
Úgy értesültünk, hogy a férfi bukósisakot is viselt, így szerencsére a feje nem sérült meg, a lábában azonban fájdalmat érzett, így végül kórházba vitték.
A környékbeliek elmondták, hogy nem ez az első eset, hogy kis híján baleset történt az adott kereszteződésben: ott ugyanis kötelező elsőbbségadási tábla is van, sok sofőr azonban figyelmetlenül hajt bele a kereszteződésbe. Szerencsére ezúttal tényleg a motorossal voltak az égiek, ugyanis a baleset után ő maga nyugtatta meg a helyieket a közösségi oldalon: jól van, csupán kisebb sérüléseket szenvedett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.