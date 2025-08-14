Motorbaleset Füzesabonyban: munkába igyekvő fiatal motoros férfit gázoltak el - ezt mesélték a szemtanúk

Hatalmas csattanásra és kiáltozásra figyeltek fel kedden (augusztus 12.) reggel Füzesabony egyik, egyébként csendes, kertvárosi utcájában. A hangzavar a Hunyadi János és a Kossuth Lajos utca kereszteződéséből érkezett, nem véletlen: hamarosan ugyanis kiderült, hogy az utcában ijesztő motorbaleset történt.

A motorbaleset ebben a kereszteződésben történt. Úgy tudni, hogy a motoros szabályosan haladt, az autós nem adta meg neki az elsőbbséget. Fotó: Google Maps

Motorbaleset a kereszteződésben: kisebb sérülésekkel megúszta a motoros

Információink szerint egy furgonos és egy, éppen a munkahelyére igyekvő motoros ütközött össze a két utca találkozásánál, méghozzá úgy tudjuk, hogy kanyarodás közben: a motoros éppen egyenesen haladt, amikor a kikanyarodó sofőr nekiment. Az ütközés erejétől a motor feldőlt, a húsz év körüli sofőr pedig egyenesen az aszfaltra zuhant. Bár egyelőre nem ismerni a baleset körülményeinek részleteit, de a helyiek szerint nem a fiatal motoros vétett: állítólag ő szabályosan haladt, a furgon sofőrje azonban nem adta meg neki az elsőbbséget.

A helyiek közül többen is az utcán tartózkodtak a baleset idején, ők rémülten figyelték az eseményeket, volt, aki szerint a motoros olyan nagyot esett, hogy azt hitték, súlyosan megsérült, mi több, volt, aki a legrosszabbtól tartott.

Azonban szerencsére csoda történt: lapunk úgy tudja, hogy a fiatal férfi, Attila nem csak, hogy túlélte a gázolást, de végig eszméleténél volt, a mentősökkel is kommunikált.

Úgy értesültünk, hogy a férfi bukósisakot is viselt, így szerencsére a feje nem sérült meg, a lábában azonban fájdalmat érzett, így végül kórházba vitték.

A környékbeliek elmondták, hogy nem ez az első eset, hogy kis híján baleset történt az adott kereszteződésben: ott ugyanis kötelező elsőbbségadási tábla is van, sok sofőr azonban figyelmetlenül hajt bele a kereszteződésbe. Szerencsére ezúttal tényleg a motorossal voltak az égiek, ugyanis a baleset után ő maga nyugtatta meg a helyieket a közösségi oldalon: jól van, csupán kisebb sérüléseket szenvedett.