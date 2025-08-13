Meghalt egy motoros Veszprém vármegyében

A tragikus baleset Veszprém és Szentkirályszabadja között történt.

A motoros férfi életét már nem tudták megmenteni a mentők. Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője, Nagy Judit az MTI-nek azt mondta: az eddigi információk szerint a motoros előzés közben ütközött egy szemből érkező személyautóval. A motort vezető középkorú férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe – tette hozzá.

A helyszínre mentőautó és mentőhelikopter is érkezett, ezután hosszasan próbálták újraéleszteni a 45 éves férfit, de nem tudták megmenteni, – írja a veol.hu beszámolója szerint a helyszínre mentőhelikopter, valamint mentőautó is érkezett, majd a mentők hosszú perceken keresztül próbálták újraéleszteni a 45 éves férfit, ám nem jártak sikerrel.

Az útszakaszt a rendőrség lezárta műszaki mentés és a szemle idejére. Veszprémből Szentkirályszabadja, valamint Balatonalmádi felé a környező kerülőutakon lehetett eljutni.