Meghalt egy motoros Veszprém vármegyében

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 09:10
Kedden este egy motoros előzés közben frontálisan ütközött egy személyautóval. A mentők a helyszínen próbálták újraéleszteni a 45 éves férfi, ám nem tudták megmenteni.

A tragikus baleset Veszprém és Szentkirályszabadja között történt. 

A motoros férfi életét már nem tudták megmenteni a mentők. Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője, Nagy Judit az MTI-nek azt mondta: az eddigi információk szerint a motoros előzés közben ütközött egy szemből érkező személyautóval. A motort vezető középkorú férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe – tette hozzá.

A helyszínre mentőautó és mentőhelikopter is érkezett, ezután hosszasan próbálták újraéleszteni a 45 éves férfit, de nem tudták megmenteni,  – írja a veol.hu beszámolója szerint a helyszínre mentőhelikopter, valamint mentőautó is érkezett, majd a mentők hosszú perceken keresztül próbálták újraéleszteni a 45 éves férfit, ám nem jártak sikerrel.

Az útszakaszt a rendőrség lezárta műszaki mentés és a szemle idejére. Veszprémből Szentkirályszabadja, valamint Balatonalmádi felé a környező kerülőutakon lehetett eljutni.

