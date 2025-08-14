Gázfegyverrel fenyegetőztek a zenészek - vádat emeltek ellenük

A két férfi közül az egyikőjük azt kiabálta, hogy le fogja lőni a biztonsági őröket. A gázfegyverrel mindketten lőttek. Mindkettőjükkel szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozták.

Gázfegyverrel fenyegetőztek, most vádat emeltek a két férfi ellen (képünk illusztráció)

Fotó: Gé / MW

A két férfi még 2023 decemberében egy IX. kerületi jótékonysági rendezvényen vett részt, zenészként. Éjfél után, ittasan összekülönböztek a rendezvény biztonsági őreivel, akik felszólították őket a színpad elhagyására, majd megpróbálták a folyamatosan kiabáló zenészeket kikísérni az épületből – írja az ügyészség csütörtöki közleményében.

Gázfegyverrel fenyegetőztek és lőttek is velük

A 26 éves férfi elővette a gáz-riasztó fegyverét, azt kiabálta, hogy le fogja lőni a biztonsági őröket, erre kilökdösték az épületből, elkerülve a fegyverhasználatot.

Míg a dulakodás zajlott a 25 éves férfi is elővette a táncteremben a nála lévő gáz-riasztó fegyvert, és azzal a levegőbe lőtt, majd kiment a teremből. Társa közben visszatért, és ő is lövöldözni kezdett. A plafont vette célba.

Az ügyészség közleménye szerint a vádlottak cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A vádhoz egy újabb eset is társul, ugyanis a 26 éves férfi 2024 februárjának egyik éjszakáján, az utcán belekötött egy társaságba és rájuk támadt, egyiküknek súlyos sérülést okozva.

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség a korábban letartóztatásban volt férfiakkal szemben társtettesként felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, a 26 éves ellen – aki még bűnügyi felügyelet alatt áll – ezen súlyos testi sértés bűntette miatt is vádat emelt. A kerületi ügyészég mindkét vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta, a fiatalabb elkövető esetén a végrehajtást próbaidőre történő felfüggesztésével.