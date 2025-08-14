Gázfegyverrel fenyegetőztek a zenészek - vádat emeltek ellenük

A két férfi közül az egyikőjük azt kiabálta, hogy le fogja lőni a biztonsági őröket. A gázfegyverrel mindketten lőttek. Mindkettőjükkel szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozták.
A két férfi még 2023 decemberében egy IX. kerületi jótékonysági rendezvényen vett részt, zenészként. Éjfél után, ittasan összekülönböztek a rendezvény biztonsági őreivel, akik felszólították őket a színpad elhagyására, majd megpróbálták a folyamatosan kiabáló zenészeket kikísérni az épületből – írja az ügyészség csütörtöki közleményében.
A 26 éves férfi elővette a gáz-riasztó fegyverét, azt kiabálta, hogy le fogja lőni a biztonsági őröket, erre kilökdösték az épületből, elkerülve a fegyverhasználatot.
Míg a dulakodás zajlott a 25 éves férfi is elővette a táncteremben a nála lévő gáz-riasztó fegyvert, és azzal a levegőbe lőtt, majd kiment a teremből. Társa közben visszatért, és ő is lövöldözni kezdett. A plafont vette célba.
Az ügyészség közleménye szerint a vádlottak cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.
A vádhoz egy újabb eset is társul, ugyanis a 26 éves férfi 2024 februárjának egyik éjszakáján, az utcán belekötött egy társaságba és rájuk támadt, egyiküknek súlyos sérülést okozva.
A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség a korábban letartóztatásban volt férfiakkal szemben társtettesként felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, a 26 éves ellen – aki még bűnügyi felügyelet alatt áll – ezen súlyos testi sértés bűntette miatt is vádat emelt. A kerületi ügyészég mindkét vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta, a fiatalabb elkövető esetén a végrehajtást próbaidőre történő felfüggesztésével.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.