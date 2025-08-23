Most érkezett: Két autó összeütközött - tűzoltókat is riasztották!

Egy kisbusz és egy autó ütközött össze a Pozsony utcában, Budapest XV. kerületében. A hivatásos, fővárosi tűzoltókat azonnal riasztották a Károlyi Sándor úti kereszteződéshez. Az egyik kocsiból jól láthatóan sok hűtővíz folyt ki, amit rögtön eltávolítottak. A helyszínen még zajlanak a forgalmi rend visszaállításához szükséges munkálatok - írja a Katasztrófavédelem.

Egy kisbusz és egy autó ütközött össze a Pozsony utcában / Fotó: Donka Ferenc