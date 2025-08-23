Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Hatalmas baleset, magyar sportolóhoz riasztották a mentőket

Varga Tibor
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 15:51
MotoGPbaleset
Félelmetes baleset szakította félbe a MotoGP szombati első futamát. A mindössze 18 éves Varga Tibor, a hazai hétvége egyetlen magyar indulója hatalmasat bukott, és végül kórházba kellett szállítani.

A szombati futam első körében következett be a drámai jelenet, amikor Varga Tibor – aki első dobogós helyezéséért küzdött a MotoE kategóriában – az élmezőnyben haladva bukott. A magyar versenyző rövid időre az élre is állt, majd a 14-es kanyar kijáratánál elcsúszott, és a pályán sodródott tovább. A baleset még ijesztőbbé vált, amikor a mögötte érkező olasz Mattia Casadei motorja a magyar tehetség lábára futott. - írja a Magyar Nemzet

Varga Tibor
Varga Tibor egyetlen magyarként állt rajthoz a magyarországi MotoGP-hétvégén, ám hatalmas balesetet szenvedett (Fotó:Facebook/MAMS Gyorsasági)

A versenyt azonnal félbeszakították, és a pályán tartózkodó egészségügyi személyzet megkezdte a 18 éves versenyző ellátását. Varga rövid időre elvesztette az eszméletét, de már a mentőkkel kommunikált, amikor kikérdezték. Sérüléseihez hozzátartozik a kézen és a könyökön elszenvedett égési sérülés, ám édesapja szerint a védőruha rengeteget óvott rajta.

Varga Tibor balesete után az édesapja nyilatkozott 

Aki látta, látta, hogy horrorisztikus esés volt. De Tibi jól van. Mozgatja a kezét, lábát, eszméletvesztés volt az esés pillanatában, de kommunikált a mentőkkel, amikor kikérdezték. Úgy néz ki, megúsztuk egy könnyű sérüléssel, de mást még nem tudunk mondani

– nyilatkozta idősebb Varga Tibor az Aréna4 közvetítésében.

A magyar versenyzőt a pályán található egészségügyi központban látták el, majd további vizsgálatokra a veszprémi kórházba szállították. Információk szerint állapota az ijesztő jelenetek ellenére nem súlyos, de további megfigyelésre bent tartják.

Varga Tibor
Varga Tibor állapota stabil, de további megfigyelésre kórházban tartják (Fotó: Facebook/MAMS Gyorsasági)

Harminchárom év után tért vissza Magyarországra a MotoGP mezőnye, és a programban most először kapott helyet a MotoE sorozat is, amelyben Varga Tibor képviselte hazánkat. A fiatal motoros első dobogójáért küzdött, amikor a baleset bekövetkezett – így a hazai szurkolók számára a várt ünneplés helyett a sportoló egészsége miatt kellett aggódni.  

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
