Hatalmas baleset, magyar sportolóhoz riasztották a mentőket

A szombati futam első körében következett be a drámai jelenet, amikor Varga Tibor – aki első dobogós helyezéséért küzdött a MotoE kategóriában – az élmezőnyben haladva bukott. A magyar versenyző rövid időre az élre is állt, majd a 14-es kanyar kijáratánál elcsúszott, és a pályán sodródott tovább. A baleset még ijesztőbbé vált, amikor a mögötte érkező olasz Mattia Casadei motorja a magyar tehetség lábára futott. - írja a Magyar Nemzet.
A versenyt azonnal félbeszakították, és a pályán tartózkodó egészségügyi személyzet megkezdte a 18 éves versenyző ellátását. Varga rövid időre elvesztette az eszméletét, de már a mentőkkel kommunikált, amikor kikérdezték. Sérüléseihez hozzátartozik a kézen és a könyökön elszenvedett égési sérülés, ám édesapja szerint a védőruha rengeteget óvott rajta.
Aki látta, látta, hogy horrorisztikus esés volt. De Tibi jól van. Mozgatja a kezét, lábát, eszméletvesztés volt az esés pillanatában, de kommunikált a mentőkkel, amikor kikérdezték. Úgy néz ki, megúsztuk egy könnyű sérüléssel, de mást még nem tudunk mondani
– nyilatkozta idősebb Varga Tibor az Aréna4 közvetítésében.
A magyar versenyzőt a pályán található egészségügyi központban látták el, majd további vizsgálatokra a veszprémi kórházba szállították. Információk szerint állapota az ijesztő jelenetek ellenére nem súlyos, de további megfigyelésre bent tartják.
Harminchárom év után tért vissza Magyarországra a MotoGP mezőnye, és a programban most először kapott helyet a MotoE sorozat is, amelyben Varga Tibor képviselte hazánkat. A fiatal motoros első dobogójáért küzdött, amikor a baleset bekövetkezett – így a hazai szurkolók számára a várt ünneplés helyett a sportoló egészsége miatt kellett aggódni.
