Szörnyű baleset történt Budapesten: öten megsérültek, amikor felborult egy mentőautó

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 10:05
A felelősség megállapítására vizsgálat indult.
Személyautóval ütközött és felborult egy mentőautó szombaton késő este Budapesten, a balesetben öten megsérültek - közölte az Országos Mentőszolgálat vasárnap az MTI-vel.

Azt írták, hogy egy beteget és a hozzátartozóját szállító mentőautó a megkülönböztető jelzéseit használva haladt a kórház felé, amikor Budapest XIX. kerületében egy személyautóval ütközött.

A balesetben a beteg, a hozzátartozója, a személyautó vezetője, a mentőápoló és a mentőgépkocsi vezetője megsérült, helyszíni ellátás után kórházba szállították őket.

A felelősség megállapítására vizsgálat indult - áll a tájékoztatásban.

