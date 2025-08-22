Csak most derült ki: szirénázó mentő karambolozott a Flórián téren, többen megsérültek – galéria

Mint arról korábban beszámoltunk, le kellett zárni a Flórián teret, miután két gépkocsi összeütközött az éppen felújítás alatt álló felüljárónál péntek délután. A baleset a fővárosból kifelé vezető oldalon történt, a mentési munkálatok idejére le kellett zárni az érintett útszakaszt. Azóta kiderült, hogy a balesetet szenvedő egyik gépjármű egy mentőautó volt.

Az ütközés olyan erővel történt, hogy a mentő az oldalára borult. A balesetben ketten megsérültek

Fotó: Beküldött

Szörnyű baleset történt péntek délután a III. kerületben, a Flórián téri felüljárónál, amikor egy személygépkocsi és egy megkülönböztető jelzést használó mentőautó ütközött össze a fővárosból kifelé vezető oldalon – közölte az MTI.

A mentő éppen egy esethelyszínre tartott, amikor összeütközött egy személyautóval.

Az ütközés akkora erővel történt, hogy a mentőautó az oldalára borult, a szélvédője pedig kiszakadt a helyéről.

A balesetben érintett személygépkocsinak az eleje és az oldala roncsolódott.

A helyszínre a katasztrófavédelem, a tűzoltóság és a mentők is kivonultak. A mentési munkálatok órákon keresztül tartottak, addig a Szentendre felé tartó forgalmat a Vörösvári útra terelték.

Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre elmondta, hogy a balesetnek szerencsére súlyos sérültje nem lett:

A baleset következtében ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, őket stabil állapotban szállították bajtársaink kórházba

– válaszolták kérdésünkre.

