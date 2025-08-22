UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Menyhért, Mirjam névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Csak most derült ki: szirénázó mentő karambolozott a Flórián téren, többen megsérültek – galéria

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 20:53
személygépkocsiFlórián térmegkülönböztető jelzésszirénázó mentőautófelüljáró
Egy mentő és egy személygépkocsi rohant egymásba péntek délután a Flórián téri felüljárónál. Az ütközés erejétől a mentőautó az oldalára borult. A baleset helyszínére a katasztrófavédelem és a tűzoltóság is kivonult.

Mint arról korábban beszámoltunk, le kellett zárni a Flórián teret, miután két gépkocsi összeütközött az éppen felújítás alatt álló felüljárónál péntek délután. A baleset a fővárosból kifelé vezető oldalon történt, a mentési munkálatok idejére le kellett zárni az érintett útszakaszt. Azóta kiderült, hogy a balesetet szenvedő egyik gépjármű egy mentőautó volt.

Flórián téri baleset
Az ütközés olyan erővel történt, hogy a mentő az oldalára borult. A balesetben ketten megsérültek
Fotó: Beküldött

Szörnyű baleset történt péntek délután a III. kerületben, a Flórián téri felüljárónál, amikor egy személygépkocsi és egy megkülönböztető jelzést használó mentőautó ütközött össze a fővárosból kifelé vezető oldalon – közölte az MTI.

A mentő éppen egy esethelyszínre tartott, amikor összeütközött egy személyautóval. 

 Az ütközés akkora erővel történt, hogy a mentőautó az oldalára borult, a szélvédője pedig kiszakadt a helyéről.

A balesetben érintett személygépkocsinak az eleje és az oldala roncsolódott. 

A balesetben ketten megsérültek

A helyszínre a katasztrófavédelem, a tűzoltóság és a mentők is kivonultak. A mentési munkálatok órákon keresztül tartottak, addig a Szentendre felé tartó forgalmat a Vörösvári útra terelték.

Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre elmondta, hogy a balesetnek szerencsére súlyos sérültje nem lett:

A baleset következtében ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, őket stabil állapotban szállították bajtársaink kórházba

– válaszolták kérdésünkre.

A helyszínről olvasónktól kaptunk fényképeket, az alábbi galériában megnézheted őket:

Flórián téri baleset
Galéria: Egymásba rohant egy szirénázó mentő és egy kocsi a Flórián térnél
1/5
Az ütközés akkora erővel történt, hogy a mentő az oldalára borult.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu