Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Bence névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Luxusautó csapódott kisbuszba: gyerekek kerültek kórházba a frontális ütközés után - Fotó

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 14:40
ütközésrendőrség
A rendőrsé vizsgálja az esetet. Sokkoló képek a balesetről.

Szombat délelőtt súlyos baleset történt Kiskunmajsán, a Fő utca és a Kinizsi Pál utca kereszteződésénél. Két holland rendszámú személyautó tartott a városközpont felé, amikor a hátul haladó jármű eddig tisztázatlan okok miatt áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött a szemből érkező kisbusszal. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyek a helyszíni beszámolók szerint totálkárosra törtek – számolt be róla a BAON.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit Fotó: Pozsgai Ákos

A kisbusz mustot szállított, sofőrje sértetlenül megúszta az ütközést. A másik autóban azonban – amelyben információk szerint egy héttagú török család utazott – többen is megsérültek. A kiérkező mentők három embert szállítottak a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára, a sérültek között kisgyerekek is voltak. A becsapódás következtében mindkét jármű használhatatlanná vált, az anyagi kár elérheti a több tízmillió forintot. Az útszakaszt teljes szélességében le kellett zárni, mivel a roncsok mindkét forgalmi sávot elfoglalták.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, az útlezárás a délutáni órákban is érvényben volt.

A brutális ütközésről készült felvételek ITT tekinthetők meg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu