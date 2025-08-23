Luxusautó csapódott kisbuszba: gyerekek kerültek kórházba a frontális ütközés után - Fotó

Szombat délelőtt súlyos baleset történt Kiskunmajsán, a Fő utca és a Kinizsi Pál utca kereszteződésénél. Két holland rendszámú személyautó tartott a városközpont felé, amikor a hátul haladó jármű eddig tisztázatlan okok miatt áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött a szemből érkező kisbusszal. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyek a helyszíni beszámolók szerint totálkárosra törtek – számolt be róla a BAON.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit Fotó: Pozsgai Ákos

A kisbusz mustot szállított, sofőrje sértetlenül megúszta az ütközést. A másik autóban azonban – amelyben információk szerint egy héttagú török család utazott – többen is megsérültek. A kiérkező mentők három embert szállítottak a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára, a sérültek között kisgyerekek is voltak. A becsapódás következtében mindkét jármű használhatatlanná vált, az anyagi kár elérheti a több tízmillió forintot. Az útszakaszt teljes szélességében le kellett zárni, mivel a roncsok mindkét forgalmi sávot elfoglalták.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, az útlezárás a délutáni órákban is érvényben volt.

A brutális ütközésről készült felvételek ITT tekinthetők meg.