Május óta nem látták - 14 éves eltűnt szolnoki lányt keres a rendőrség

A Szolnoki Rendőrkapitányság a 16010-157/558/2025. körözési számon eltűnés miatt keresi a 14 éves F. Éva Szilviát.
A fiatal 2025. május 15-én engedély nélkül távozott gondozási helyéről, ahova nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Felkutatására tett rendőri intézkedések mindeddig nem vezettek eredményre.
Az eltűnés idején viselt ruházata nem ismert, de ide kattintva fényképe elérhető, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A rendőrség kéri, hogy aki felismeri, vagy információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, hívja a 06-56-501-600-as számot, a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámát, vagy a 112-es segélyhívót.
