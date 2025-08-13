UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Május óta nem látták - 14 éves eltűnt szolnoki lányt keres a rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 15:40
Engedély nélkül távozott, majd nyom nélkül eltűnt egy fiatal lány a gondozási helyéről még májusban. A rendőrség minden lehetséges eszközzel keresi, de eddig nem jártak sikerrel, így a lakosság segítségét kérik.

A Szolnoki Rendőrkapitányság a 16010-157/558/2025. körözési számon eltűnés miatt keresi a 14 éves F. Éva Szilviát.

A rendőrség már május óta keresi az eltűnt fiatalt. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A fiatal 2025. május 15-én engedély nélkül távozott gondozási helyéről, ahova nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Felkutatására tett rendőri intézkedések mindeddig nem vezettek eredményre.

Az eltűnés idején viselt ruházata nem ismert, de ide kattintva fényképe elérhető, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri, vagy információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, hívja a 06-56-501-600-as számot, a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámát, vagy a 112-es segélyhívót.

