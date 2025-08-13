14 éves lány tűnt el a főváros IV. kerületéből - a rendőrség a lakosság segítségét kéri

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitánysága a 01040-157/239/2025. körözési számon eljárást folytat az eltűnt K. Petra Ilona ügyében.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt lány keresésében. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

A 14 éves lány 2025. augusztus 12-én, 19 óra 30 perc körül távozott IV. kerületi otthonából ismeretlen helyre, és azóta nem adott életjelet magáról.

Petra körülbelül 163 cm magas, vékony testalkatú, hosszú szőke haja és kék szeme van. Eltűnésekor fehér cipőt, fekete rövidnadrágot, bő szürke, ejtett vállú pólót viselt, a fülében nagy, ezüstszínű karika fülbevaló volt.

A fiatal fotója ide kattintva elérhető, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható lányt, vagy információval rendelkezik hollétéről, tegyen bejelentést a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon, vagy a 112-es díjmentes segélyhívón.