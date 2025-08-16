Már nem ért oda a munkahelyére - 16 éves lányt keres a rendőrség eltűnés miatt

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság a 13130-157/240/2025. körözési számon eljárást folytat B. Nelli eltűnése ügyében.

A rendőrség most a lakosság segítségét kéri. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

A 16 éves lány 2025. augusztus 10-én délben indult el otthonról az M0 autóút 19. km szelvényénél található gyorsétterembe dolgozni, azonban munkahelyére már nem érkezett meg, és tartózkodási helye azóta ismeretlen.

Nelli 160–170 cm magas, átlagos testalkatú, szőkésbarna hajú és barna szemű. Utoljára zöld, világoskék rövid ujjú pólót, kék, térd fölé érő szoknyát, fekete-fehér sportcipőt és fekete válltáskát viselt.

A fiatal fotója ide kattintva elérhető, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható lányt, vagy tud hollétéről, az hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2898-as számon, a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámát, vagy a 112-es segélyhívón.