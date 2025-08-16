AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Már nem ért oda a munkahelyére - 16 éves lányt keres a rendőrség eltűnés miatt

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 12:35
rendőrségkeresés
Egy 16 éves lány nyomtalanul eltűnt Szigetszentmiklósról, miután elindult dolgozni, de munkahelyére sosem érkezett meg. A rendőrség most a lakosság segítségét kéri.

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság a 13130-157/240/2025. körözési számon eljárást folytat B. Nelli eltűnése ügyében.

A rendőrség most a lakosság segítségét kéri.
A rendőrség most a lakosság segítségét kéri. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

A 16 éves lány 2025. augusztus 10-én délben indult el otthonról az M0 autóút 19. km szelvényénél található gyorsétterembe dolgozni, azonban munkahelyére már nem érkezett meg, és tartózkodási helye azóta ismeretlen.

Nelli 160–170 cm magas, átlagos testalkatú, szőkésbarna hajú és barna szemű. Utoljára zöld, világoskék rövid ujjú pólót, kék, térd fölé érő szoknyát, fekete-fehér sportcipőt és fekete válltáskát viselt.

A fiatal fotója ide kattintva elérhető, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható lányt, vagy tud hollétéről, az hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2898-as számon, a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámát, vagy a 112-es segélyhívón.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu