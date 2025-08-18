"Jövök, és poklot hozok magammal! " - egy hete küzdenek Hannah megtalálásáért

Online próbált segítséget kérni az a kétségbeesett apa, aki mindennél jobban szeretné újra karjaiban tartani Arkansasban immáron több mint egy hete eltűnt, 17 éves lányát. Hannah Osbornnak augusztus 9-én veszett nyoma. Családja kezdi elveszteni a hitét és már a legrosszabbtól tart: attól, hogy a tini bűncselekmény áldozata lett. Édesapja, Wesley kiemelte, lánya kedveli a közösségi médiát, főleg a Snapchatet és ha képes lett volna rá, már rég felvette volna velük valahogy a kapcsolatot.

Már egy hete keresik őt kétségbeesve. Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Wesley élete legnehezebb napjait éli át Hannah eltűnése óta. Erről pedig egy Facebook-bejegyzésben számolt be:

Már egy teljes hét eltelt, mióta láttam a gyönyörű arcodat. Jövök, és poklot hozok magammal! Tudom, ők is tudják, és mindenki tudni fogja hamarosan!Hozzátok haza a kislányomat, vagy adjatok neki egy telefont, hogy felhívhasson!

- írta rejtélyes posztjában, amelyben arra utal, hogy Hannah támadás vagy emberrablás áldozata lett. Mindezt ráadásul azok után közölte, hogy kiemelte, lánya idegenekkel ismerkedett a Snapchaten és úgy véli, ennek következménye az, hogy egy nap Hannah már nem tért haza. Arról nem is beszélve, hogy eltűnése napján egy autót többször láttak körözni a környékükön.

Ez is arra enged következtetni, hogy talán bűncselekmény történt

- jelentette ki Wesley, aki egy korábbi posztjában így üzent tinilányának:



Kérlek, ha ezt látod, vedd fel a telefont, és hívj fel, mondd, hogy jól vagy! Ez volt életünk legnehezebb öt napja, mert nem tudjuk, hol vagy, és mi történhetett veled. Felforgattuk az egész országot, minden egyes nyomot azonnal követtünk abban a reményben, hogy a végén meglátjuk a gyönyörű arcodat! A poklok kapuját is bedönteném, hogy megtaláljalak és biztonságban tudjalak, remélem, tudod, hogy szeretünk, és rettenetesen hiányzol

- idézte őt a TheSun.