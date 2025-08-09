Kamu profilokkal vadásztak le pedofilokat - így kattant rajtuk a bilincs

Tévedés azt gondolni, hogy csak az internet sötét bugyraiban vadásznak a pedofilok. A legismertebb közösségi média platformokon, a Facebookon, az Instagramon, vagy épp a Snapchaten épp úgy jelen vannak, sőt! Hogy valóban egyre több-e a pedofil, vagy csak több eset lát napvilágot, azt nehéz megmondani, az viszont biztos, hogy a szülők, illetve a felnőttek felelőssége elbeszélgetni a gyerekekkel arról, hogy mik a határok és mennyi veszélyt rejt az internet.

Az internet a pedofilok igazi vadászterülete. Az online tér mögé bújva sajnos rengeteg gyereket környékeznek meg a szexuálus ragadozók nap, mint nap.

Fotó: TV2/Napló

Gyakori eset, hogy jóhiszemű kislányok és kisfiúk csak barátkozni szeretnének az interneten, megismerni valakit, aki megérti őket. Sokszor még imponál is nekik, hogy egy náluk idősebb férfi vagy nő mutat feléjük érdeklődést, ezért belemennek, hogy olyan dolgokat is megmutassanak az életükből és saját magukból, amit nagyon nem kellene.

Annával megtörtént a legrosszabb

Anna például azért ismerkedett annak idején egy nála jóval idősebb férfival, mert az iskolában sokat cikizték az osztálytársai. Azt mondogatták neki, hogy csúnya és hogy nem fog senkinek kelleni. Ezért amikor 12 éves korában megismerkedett az interneten egy 26 éves férfival, úgy érezte, végre rácáfolhat osztálytársai jóslatára. Csakhogy ezt a 26 éves férfit valójában nem érdekelte Anna ügyes-bajos kis élete, a hobbija, vagy hogy mit szeretne csinálni majd a nyári szünetben. Őt csak egy dolog érdekelte. Valami olyan, amit nagyon nem szabadna megtapasztalnia egy 12 éves kislánynak.

Annával sajnos már megtörtént a legrosszabb, amikor szülei tudomást szereztek arról, hogy ki környékezte meg a lányukat. Felnőve azonban úgy döntött, hogy gyermekkori traumáját arra fogja felhasználni, hogy pedofil elkövetőket leplezzen le. Így körvonalazódott az az akció, amit a Napló stábja vitt véghez.

A 11 éves kislányokra még több pedofil írt rá, mint a 14 évesre

A Napló stábja létrehozott egy kamu profilt és várták, hogy egy perverz alak megkörnyékezze őket. Először 14 évesnek adták ki magukat, már ekkor is rengeteg jóval idősebb férfi kezdett szexuális jellegű beszélgetésbe a kamu profillal. De amikor még fiatalabbnak, egy 11 éves kislány profilját hozták létre, akkor még ennél is több érdeklődő írt. Döbbenetes felfedezés.