Tudja valaki, hol vannak? Egy 8 és egy 13 éves testvérpár tűnt el nyomtalanul, nagy szükség van most a segítségre

A Csornai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított B. Amanda Krisztina (08020-157/30/2025.) és R. Armandó (08020-157/31/2025.) eltűnése ügyében.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt két fiatal keresésében. (Képünk illusztráció) / Fotó: Police.hu

A 13 éves lányt és a 8 éves fiút gyámjuk 2025. augusztus elején egy enesei ismerőséhez vitte, de onnan együtt ismeretlen helyre távoztak. Azóta sem oda, sem a gyám szili otthonába nem tértek vissza, és életjelet sem adtak magukról.

Amanda Krisztina kb. 170 cm magas, kissé kövérkés testalkatú, barna, vállig érő hajú és barna szemű. Eltűnésekor rövid fekete nadrágot, fehér pólót és rózsaszín papucsot viselt. A képét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a körözést nem vonják vissza.

Armandó kb. 150 cm magas, vékony testalkatú, szőkésbarna rövid hajjal, ami oldalt fel van nyírva, barna szemmel. Korábban előfordult, hogy kopaszra vágatta a haját. Utoljára kis fehér inget, rövid fekete nadrágot és fehér Nike sportcipőt viselt. A képét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg le nem veszik.

A rendőrség kéri, hogy aki információval rendelkezik a gyermekek hollétéről, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es számot, a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámát, vagy a 112-es segélyhívót.