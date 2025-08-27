Eltűnt: mindenhol a 16 éves Zolit keresik, látta valaki?

A Police.hu közölte, hogy a Komáromi Rendőrkapitányság 11030-157/353/2025. körözési számon eljárást folytat K. Zoltán eltűnése kapcsán. A rendelkezésre álló információk szerint a 16 éves fiú 2025. július 28-án engedély nélkül távozott az oroszlányi gyermekotthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Illusztráció / Fotó: Police.hu

A megosztott adatok szerint az eltűnt fiú 165 cm magas, zöld szemű, szőke rövid hajú, vékony testalkatú – ide kattintva lehet megtekinteni róla egy képet, amíg a rendőrség valamilyen oknál fogva le nem veszi.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.