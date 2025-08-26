Lányával ment vásárolni a fiatal anya, ekkor látták utoljára

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat G. Johanna 24 éves mezőkeresztesi lakos eltűnése ügyében. A nő otthonából 2025. augusztus 25-én 11 óra körül kislányával elment vásárolni, onnan azonban nem tért vissza. A felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre.

Johanna 156 centiméter magas, vékony testalkatú, haja és a szeme barna színű - írja a police.hu, ahol kép is megtekinthető róla.