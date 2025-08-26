Lányával ment vásárolni a fiatal anya, ekkor látták utoljára

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 17:42
A rendőrök a lakosság segítségét kérik egy mezőkeresztesi nő megtalálásához.
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat G. Johanna 24 éves mezőkeresztesi lakos eltűnése ügyében. A nő otthonából 2025. augusztus 25-én 11 óra körül kislányával elment vásárolni, onnan azonban nem tért vissza. A felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre.

Johanna 156 centiméter magas, vékony testalkatú, haja és a szeme barna színű - írja a police.hu, ahol kép is megtekinthető róla.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt nő hollétével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

 

 

