Merre lehet? Hetek óta nyomát sem látták a fiatal Virágnak

Körözési eljárást folytat a Csongrádi Rendőrkapitányság az ismeretlen helyen tartózkodó Virág eltűnésének ügyében.

Eltűnt lányt keres a rendőrség / Fotó: Police.hu

A rendőrségre érkezett bejelentés szerint a 16 éves lány augusztus 1-jén 14:00 órakor a csanyteleki lakcíméről ismeretlen helyre távozott: azóta nem adott magáról életjelet.

A személyleírás alapján Virág nagyjából 150 centiméter magas, átlagos testalkatú, világos bőrű. Az arca ovális, a szeme sötétbarna, a haja hosszú, fekete, egyenes, körülbelül derékig érő, melyet általában kiengedve hord. Eltűnésekor világoskék hosszú farmernadrágot, fehér vékony pántos trikót és fehér papucsot viselt.

A Csongrádi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható lány jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.

Az eltűnt lány fotóját IDE kattintva lehet megtekinteni!