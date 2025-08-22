Lebukott a többszörösen körözött férfi: így próbálta átverni a rendőröket

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 12:40
Egy benzinkúti igazoltatás során próbálta megtéveszteni a rendőröket egy 26 éves férfi Budapesten. A trükk nem vált be, és hamar kiderült, hogy tizenegy körözés van kiadva ellene.

Augusztus 18-án délután a Készenléti Rendőrség járőrei Budapest VIII. kerületében, a Könyves Kálmán körút egyik benzinkútjánál igazoltattak egy férfit.

A körözött férfi trükkje nem vált be a rendőri igazoltatás során. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

A 26 éves budapesti férfi azt állította, nincs nála semmilyen igazolvány, ezért a rendőrök megkérték, diktálja be az adatait. A rendszerben azonban az általa megadott adatokhoz tartozó fotó egyáltalán nem hasonlított rá. A rendőrök biometrikus ellenőrzést hajtottak végre: ezután gyorsan kiderült, hogy a férfi a testvére adataival próbálta megtéveszteni őket.

Végül többszöri felszólításra volt csak hajlandó felfedni valódi kilétét, és, mint kiderült, nem véletlenül. A férfi ellen ugyanis tizenegy körözés volt érvényben, egyes esetekben elérhetőségei azonosítása, máskor egyenesen elfogása miatt keresték a hatóságok. A listán szerepelt többek között szabálysértési elzárás, járművezetéstől eltiltás, közúti veszélyeztetés és más bűncselekmények is.

A rendőrök végül a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányságára állították elő - írták a Rendőrség oldalán.

 

