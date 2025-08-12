Nem bírt leállni: tízszer is lopott, majd elkapták a rendőrök

Cs. Dominik tavaly augusztus és idén augusztus között tíz alkalommal követett el lopásokat Nagykátán és környékén.

Fotó: police.hu

Nem válogatott: üzletekből csokoládét, kozmetikumokat, pékárut vitt el fizetés nélkül, volt, hogy parkoló autóból szerszámot, akkumulátort, láncfűrészt emelt el, vagy egy nyitva hagyott autóból táskát vitt el, benne iratokkal és 180 ezer forinttal. Egy alkalommal egy lezárt elektromos rollert is magához vett, amit pénzért és kábítószerért adott tovább.

A lopásokkal okozott kár csaknem 800 ezer forint, a rongálásokkal okozott kár pedig meghaladja a 450 ezer forintot. Mindössze 8 ezer forint térült meg.

Fotó: police.hu

A nyomozók tanúk kihallgatásával, biztonsági kamerák felvételeinek elemzéseivel és gyors helyszíni intézkedésekkel azonosították a férfit, akit később elfogtak és őrizetbe vettek - írja a police.hu.

Az azóta letartóztatásban lévő gyanúsított kihallgatásán a bűncselekmények nagy részét beismerte, bűntársait azonban még keresik.