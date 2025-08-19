Megszólalt a rendőrség: örökre rejtély maradhat, miért halt meg valójában Schmuck Andor

Több mint egy hónap eltelt azóta, hogy július 14-én holtan találták Schmuck Andort a Tisztelet Társasága irodája felett kialakított lakrészen, Budapest V. kerületében. A politikusról köztudott volt, hogy súlyos beteg, életmentő kezelésre szorul, ám ő mindig bizakodva nyilatkozott a gyógyulásáról. Halála épp ezért ért mindenkit váratlanul.

Schmuck Andor halála oka sosem derül már ki? (Fotó: Mediaworks Archívum)

Schmuck Andorra azon a végzetes, hétfői napon a tűzoltók törték rá az ajtót, miután már a legközelebbi barátainak sem vette fel a telefont, holott egyáltalán nem volt rá jellemző, hogy ne válaszolt volna. A tragédiát az teszi még rejtélyesebbé, hogy a rendőrség órákon át helyszínelt Schmuck Andor halálának helyszínén, lezárták a környéket, a lakásból pedig különféle tárgyakat foglaltak le, többek között egy kólásüveget. A hatóság az idegenkezűséget azonnal kizárta, és közigazgatási hatósági eljárást indítottak, hogy minél hamarabb kiderüljön Schmuck halálának valódi oka.

Egy rejtélyes üveg kólát is lefoglalt a rendőrség (Fotó: Bors)

Azóta viszont sok víz lefolyt a Dunán, a Tisztelet Társaságának mindig vidám elnökét augusztus 15-én végső nyugalomra helyezték a Fiumei úti sírkertben. Abba a sírba temették, amit már éltében látogatott néhai barátja, Pánczél Zoltán kérésére.

Fodor Zsóka is megdöbbent Schmuck Andor betegsége kapcsán

Fodor Zsóka fogadott fiaként szerette Andort, annak ellenére, hogy a tragédiát megelőző két évben már nem tartották a kapcsolatot. Az ország Magdi anyusa valósággal összeomlott Schmuck Andor temetésén, kirohant a ravatalozóból.

Fodor Zsókát támogatni kellett Schmuck Andor temetésén (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Pár héttel korábban pedig a Borsnak adott videóinterjújában árult el néhány megrázó részletet a politikus haláláról:

„Az irodájában találták meg, az íróasztalára borulva. A helyiség még mindig le van zárva, még a testvéreit sem engedik be, mind a mai napig. Pedig ők azt remélik, van ott valamilyen rendelkezés, valamilyen papír, amiben Andor meghagyta, milyen temetést szeretne. Mert így nem tudunk semmit. A búcsúztatóról legfeljebb annyit mondhatok, hogy augusztus közepére várható” - fogalmazott akkor a színésznő, többet azonban ő sem tudott.

Örök rejtély maradhat, mi okozta valójában a tragédiát

Schmuck Andor 54 évet kapott a teremtőtől, és egy roppant derűs, vidám, optimista személyiséget. Bárhova lépett be, betöltötte a teret. Sajátos humora és jellegzetes nevetése mellett azonban körüllengte egyfajta titokzatosság is, elég csak arra gondolni, hogy a pontos diagnózist sem kötötte senki orrára.