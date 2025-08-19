UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Huba névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszólalt a rendőrség: örökre rejtély maradhat, miért halt meg valójában Schmuck Andor

halál
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 13:00
Schmuck AndorrendőrségFodor Zsóka
A Tisztelet Társaságának elnökét július 14-én találták holtan, a belvárosi irodája felett kialakított lakrészben. A rendőrség még mindig vizsgálja Schmuck Andor halálának körülményeit, de vajon meddig?

Több mint egy hónap eltelt azóta, hogy július 14-én holtan találták Schmuck Andort a Tisztelet Társasága irodája felett kialakított lakrészen, Budapest V. kerületében. A politikusról köztudott volt, hogy súlyos beteg, életmentő kezelésre szorul, ám ő mindig bizakodva nyilatkozott a gyógyulásáról. Halála épp ezért ért mindenkit váratlanul.

Schmuck Andor
Schmuck Andor halála oka sosem derül már ki? (Fotó: Mediaworks Archívum)

Schmuck Andorra azon a végzetes, hétfői napon a tűzoltók törték rá az ajtót, miután már a legközelebbi barátainak sem vette fel a telefont, holott egyáltalán nem volt rá jellemző, hogy ne válaszolt volna. A tragédiát az teszi még rejtélyesebbé, hogy a rendőrség órákon át helyszínelt Schmuck Andor halálának helyszínén, lezárták a környéket, a lakásból pedig különféle tárgyakat foglaltak le, többek között egy kólásüveget. A hatóság az idegenkezűséget azonnal kizárta, és közigazgatási hatósági eljárást indítottak, hogy minél hamarabb kiderüljön Schmuck halálának valódi oka.

Schmuck Andor
Egy rejtélyes üveg kólát is lefoglalt a rendőrség (Fotó: Bors)

Azóta viszont sok víz lefolyt a Dunán, a Tisztelet Társaságának mindig vidám elnökét augusztus 15-én végső nyugalomra helyezték a Fiumei úti sírkertben. Abba a sírba temették, amit már éltében látogatott néhai barátja, Pánczél Zoltán kérésére.

Fodor Zsóka is megdöbbent Schmuck Andor betegsége kapcsán

Fodor Zsóka fogadott fiaként szerette Andort, annak ellenére, hogy a tragédiát megelőző két évben már nem tartották a kapcsolatot. Az ország Magdi anyusa valósággal összeomlott Schmuck Andor temetésén, kirohant a ravatalozóból.

Schmuck Andor, Fodor Zsóka
Fodor Zsókát támogatni kellett Schmuck Andor temetésén (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Pár héttel korábban pedig a Borsnak adott videóinterjújában árult el néhány megrázó részletet a politikus haláláról:

„Az irodájában találták meg, az íróasztalára borulva. A helyiség még mindig le van zárva, még a testvéreit sem engedik be, mind a mai napig. Pedig ők azt remélik, van ott valamilyen rendelkezés, valamilyen papír, amiben Andor meghagyta, milyen temetést szeretne. Mert így nem tudunk semmit. A búcsúztatóról legfeljebb annyit mondhatok, hogy augusztus közepére várható” - fogalmazott akkor a színésznő, többet azonban ő sem tudott.

Örök rejtély maradhat, mi okozta valójában a tragédiát

Schmuck Andor 54 évet kapott a teremtőtől, és egy roppant derűs, vidám, optimista személyiséget. Bárhova lépett be, betöltötte a teret. Sajátos humora és jellegzetes nevetése mellett azonban körüllengte egyfajta titokzatosság is, elég csak arra gondolni, hogy a pontos diagnózist sem kötötte senki orrára.

Mivel a tragédia óta már több mint egy hónap eltelt, a Bors újra megkereste a rendőrséget, hátha kiderült valami a vizsgálatok során. Nos, a következő, meglehetősen rövid választ kaptuk a BRFK sajtóosztályától.

„Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás folyamatban van”

- írták a válaszban.

Ez pedig azt jelenti, könnyen lehet, hogy soha nem fogják nyilvánosságra hozni, mi is történt pontosan a  politikussal az V. kerületi lakrészben. Az sem kizárt, hogy a vizsgálatok eredményét mindössze egyetlen emberrel közölték: talán épp Kingával, Schmuck Andor utolsó szerelmével, aki a menyasszonya is volt, és aki a következőt íratta a temetésre vitt koszorúra:

„Szeretlek, Kincsem, mindörökre menyasszonyod.”

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu