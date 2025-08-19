Megszólalt a rendőrség: örökre rejtély maradhat, miért halt meg valójában Schmuck Andor

Több mint egy hónap eltelt azóta, hogy július 14-én holtan találták Schmuck Andort a Tisztelet Társasága irodája felett kialakított lakrészen, Budapest V. kerületében. A politikusról köztudott volt, hogy súlyos beteg, életmentő kezelésre szorul, ám ő mindig bizakodva nyilatkozott a gyógyulásáról. Halála épp ezért ért mindenkit váratlanul.
Schmuck Andorra azon a végzetes, hétfői napon a tűzoltók törték rá az ajtót, miután már a legközelebbi barátainak sem vette fel a telefont, holott egyáltalán nem volt rá jellemző, hogy ne válaszolt volna. A tragédiát az teszi még rejtélyesebbé, hogy a rendőrség órákon át helyszínelt Schmuck Andor halálának helyszínén, lezárták a környéket, a lakásból pedig különféle tárgyakat foglaltak le, többek között egy kólásüveget. A hatóság az idegenkezűséget azonnal kizárta, és közigazgatási hatósági eljárást indítottak, hogy minél hamarabb kiderüljön Schmuck halálának valódi oka.
Azóta viszont sok víz lefolyt a Dunán, a Tisztelet Társaságának mindig vidám elnökét augusztus 15-én végső nyugalomra helyezték a Fiumei úti sírkertben. Abba a sírba temették, amit már éltében látogatott néhai barátja, Pánczél Zoltán kérésére.
Fodor Zsóka fogadott fiaként szerette Andort, annak ellenére, hogy a tragédiát megelőző két évben már nem tartották a kapcsolatot. Az ország Magdi anyusa valósággal összeomlott Schmuck Andor temetésén, kirohant a ravatalozóból.
Pár héttel korábban pedig a Borsnak adott videóinterjújában árult el néhány megrázó részletet a politikus haláláról:
„Az irodájában találták meg, az íróasztalára borulva. A helyiség még mindig le van zárva, még a testvéreit sem engedik be, mind a mai napig. Pedig ők azt remélik, van ott valamilyen rendelkezés, valamilyen papír, amiben Andor meghagyta, milyen temetést szeretne. Mert így nem tudunk semmit. A búcsúztatóról legfeljebb annyit mondhatok, hogy augusztus közepére várható” - fogalmazott akkor a színésznő, többet azonban ő sem tudott.
Schmuck Andor 54 évet kapott a teremtőtől, és egy roppant derűs, vidám, optimista személyiséget. Bárhova lépett be, betöltötte a teret. Sajátos humora és jellegzetes nevetése mellett azonban körüllengte egyfajta titokzatosság is, elég csak arra gondolni, hogy a pontos diagnózist sem kötötte senki orrára.
Mivel a tragédia óta már több mint egy hónap eltelt, a Bors újra megkereste a rendőrséget, hátha kiderült valami a vizsgálatok során. Nos, a következő, meglehetősen rövid választ kaptuk a BRFK sajtóosztályától.
„Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás folyamatban van”
- írták a válaszban.
Ez pedig azt jelenti, könnyen lehet, hogy soha nem fogják nyilvánosságra hozni, mi is történt pontosan a politikussal az V. kerületi lakrészben. Az sem kizárt, hogy a vizsgálatok eredményét mindössze egyetlen emberrel közölték: talán épp Kingával, Schmuck Andor utolsó szerelmével, aki a menyasszonya is volt, és aki a következőt íratta a temetésre vitt koszorúra:
„Szeretlek, Kincsem, mindörökre menyasszonyod.”
