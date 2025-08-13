UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Villanyoszlopot döntött és kerítésnek csapódott egy autó Balatonalmádiban

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 13:44
Az érintett szakaszon félpályás forgalomkorlátozás van.

Lesodródott az útról, kidöntött egy beton villanyoszlopot, majd egy kerítés állított meg egy személyautó Balatonalmádiban, a 71-es főút Balatonfüredi úti szakaszán, a 27-es kilométerszelvénynél. A balatonfűzfői hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelynek vezetője még a mentőegységek érkezése előtt ki tudott szállni. A balesethez több társhatóság is kivonult, a forgalom az érintett szakaszon félpályán halad tovább - írta BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

 

