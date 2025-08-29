Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Eltűnt: mindenhol az 57 éves Miklóst keresik, látta valaki?

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 18:25
A rendőrség a lakosság segítségét kéri.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó S. Miklós ügyében.

A rendőrök jelenleg is keresik a férfit Fotó: Police.hu

A rendelkezésre álló adatok szerint az 57 éves férfi XVIII. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik. S. Miklós körülbelül 170 cm magas, barna szemű és őszes hajú.

Az eltűnt férfi fotóját ide kattintva tudod megtekinteni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki S. Miklós tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

