Megszólalt a rendőrség: 34 éves férfi verte félholtra az Üllői úti felüljáró alatt talált sérültet

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 08:03
Még csütörtök este elfogták a támadót a rendőrök.

Ahogy arról a Bors először beszámolt, egy félholtra vert férfit találtak csütörtökön az Üllői úti felüljáró alatt. Egy járókelő vette észre a vérző férfit és azonnal értesítette a hatóságokat. A szerencsétlen férfi élet-halál között lebegett, a mentősök sokáig küzdöttek, hogy stabilizálni tudják az állapotát.

Fotó: Police.hu

A rendőrség most adott ki közleményt, mely szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Bevetési Osztály, az Életvédelmi Osztály és a VIII. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték az elkövető felkutatását. A beszerzett információk alapján még aznap éjszaka  22 óra 55 perckor elfogtak egy 34 éves férfit a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság egyenruhásai a IX. kerület, Gyáli úton.

Előállítását követően életveszélyt okozó testi sértés bűntett elkövetésének gyanúja miatt a BRFK Életvédelmi Osztályon kihallgatták K. Richárdot, majd őrizetbe vették. A nyomozók kezdeményezik a férfi letartóztatását.

