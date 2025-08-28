Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Ágoston névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Merre lehet? Fiatal férfinek veszett nyoma az éjszaka a fővárosban

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 06:15
eltűnt férfirendőrségkeresés
A rendőrök nagy erőkkel keresik.
Bors
A szerző cikkei

Eljárást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság az ismeretlen helyen tartózkodó Károly ügyében. A 38 éves férfi augusztus 26-án éjszaka a XXI. kerületi lakóhelyéről ismeretlen helyre távozott: a rendőrök jelenleg is keresik.

Nagy erőkkel keresik a Budapesten eltűnt férfit / Fotó: Police.hu

A személyleírás szerint Károly körülbelül 185 centiméter magas, vékony testalkatú, rövid, világosbarna hajú és kék szemű. Az eltűnésekor fehér kapucnis felsőt, sötétkék térdnadrágot, valamint fehér színű cipőt viselt.

Az eltűnt férfi fotóját IDE kattintva lehet megtekinteni!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Károly tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu