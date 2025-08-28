Merre lehet? Fiatal férfinek veszett nyoma az éjszaka a fővárosban

Eljárást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság az ismeretlen helyen tartózkodó Károly ügyében. A 38 éves férfi augusztus 26-án éjszaka a XXI. kerületi lakóhelyéről ismeretlen helyre távozott: a rendőrök jelenleg is keresik.

Nagy erőkkel keresik a Budapesten eltűnt férfit / Fotó: Police.hu

A személyleírás szerint Károly körülbelül 185 centiméter magas, vékony testalkatú, rövid, világosbarna hajú és kék szemű. Az eltűnésekor fehér kapucnis felsőt, sötétkék térdnadrágot, valamint fehér színű cipőt viselt.

Az eltűnt férfi fotóját IDE kattintva lehet megtekinteni!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Károly tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.



