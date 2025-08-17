"A nyitott házasságomat akarja kihasználni a barátnőm, hogy lefeküdjön a férjemmel!"

Egy nő nyitott házasságban él a férjével. Nem titkolóznak, nem csalják meg egymást a másik háta mögött, hanem megbeszélik, ha valaki felkelti a vágyukat. Ha ő szemet vet egy jóképű férfira, a végső döntés mindig a férjénél van és fordítva is így működik. Ez a rendszer működik köztük, hiszen tiszták a játékszabályok és biztonságban érzik magukat egymás mellett. A nő állítása szerint egy közeli barátnője kétségbeesetten szeretne lefeküdni a férjével. A nő könyörög neki, hogy engedje meg, mert régi történet húzódik a háttérben.

A nyitott házasságban élő nő egyik barátnője kétségbeesetten akar a férjével ágyba bújni / Fotó: Marko Aliaksandr

A nő félti nyitott házasságát

A történet szerint valamikor a gimnáziumban rövid ideig randizott a férjével a nő barátnője, de a kapcsolat akkor hamar megszakadt, mivel mononukleózist kapott, és a vírusos fertőzés miatt távolságtartó lett. Úgy érzi, hogy emiatt valami befejezetlen maradt kettejük között. Azóta sem tudta kiverni a fejéből a férfit, és azt állítja, csak akkor tudna továbblépni, ha most, ennyi év után, egyszer végre lefeküdhetnének.

A férj nem tűnik túl lelkesnek, de nem is zárkózik el teljesen – szerinte mindegy, hogy mi lesz. A nő azonban sokkal nehezebben tudja eldönteni, mi lenne helyes. Úgy érzi, a barátnője túl messzire megy, amikor ilyesmit kér tőle. Nem puszta testi vágyról van szó, hanem mélyebb érzelmekről, amelyeket a másik nő még mindig a férje iránt táplál.

A Daily Star párkapcsolati tanácsadója, Jane O'Gorman szakvéleménye szerint egy nyitott kapcsolatban is szükség van határokra, és az egyik legfontosabb szabály az, hogy nem engedik be azokat, akik érzelmileg érintettek. Ez a barátnő azonban nyilvánvalóan többet akar, mint egy kaland. Meg kell mondania a barátnőjének, hogy ez nem így működik és keressen valaki mást, akihez közel kerülhet. Egy olyan ember, aki a férjére pályázik, nem lehet valódi szövetséges. Talán eljött az idő, hogy megszakítsa ezt a kapcsolatot, és minden energiáját a saját házasságába fektesse – abba a kötelékbe, amelyet a férjével közösen, bizalomra és őszinteségre építettek.