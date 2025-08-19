UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Kígyózó kocsisor az M1-esen: Két autó karambolozott

karambol
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 10:33
M1 autópályabaleset
Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Lébény térségében kettő személygépkocsi ütközött össze.

Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Lébény térségében kettő személygépkocsi ütközött össze. A 140-es km-nél a belső sávot lezárták. 

karambolozott
Karambolozott két autó az M1-esen. Nagy a torlódás (képünk illusztráció)

A torlódás elérte a 8 km-t - írja az Utinform.

Mindeközben baleset történt az M4-es autóúton is, Budapest felé, az Üllő csomópontnál. A 28-as km-nél a forgalom egy sávon megindult. A torlódás továbbra is 3-4 km-es.
 

