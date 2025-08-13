Lángtengerbe süllyedt el egy hajó - nem tudták megállítani a tüzet a hatóságok

Egy jacht a Földközi-tenger fenekére süllyedt az Ibizához közeli spanyol vizeken, miután tűz ütött ki a fedélzeten. A hajó pillanatok alatt lett a lángok martalékává.

A hatóságok nem tudták megfékezni a lángokat a hajón. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A hajót hirtelen lángok borították el

A spanyol mentőszolgálatok által megosztott felvételeken látható, ahogy lángok borítják be a 28 méteres hajót, miközben sötétszürke füstfelhők gomolyognak az ég felé. A Da Vinci névre keresztelt hajón hétfőn, Formentera szigetétől 11,7 kilométerre délnyugatra történt az incidens.

A fedélzeten négy utas, két fős személyzet és a kapitány tartózkodott, amikor a tűz kitört. Mindannyiukat kimentették, és úgy tudni, senki sem sérült meg, de a jachtot már nem lehetett megmenteni.

A tengeri mentőszolgálat közölte, hogy a tűz megállíthatatlan volt, és nem sikerült eloltani.

A CCS Palma bevetette a Guardamar Concepción Arenal és a Salvamar Naos hajókat, utóbbi tűzoltókat is szállított. A hét személyt a Naos evakuálta a szárazföldre, mindannyian jó állapotban vannak. A tüzet nem sikerült megfékezni, és a jacht végül elsüllyedt. A Guardamar a helyszínen maradt, hogy eltakarítsa a törmeléket.

- írták egy közleményben.

A jelentések szerint a tűz a gépházban keletkezett. A tűz oltására végül egy mentőhajót és egy járőrhajót is bevetettek - írta a Metro.