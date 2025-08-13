Felcsaptak a lángok a belvárosban - autóbusz gyulladt ki teljes egészében

Kitört a káosz a belvárosban, egy autóbusz teljesen kigyulladt az V. kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán. A lángok átterjedtek egy lakatlan épület homlokzatára is. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték meg az oltást, hogy megfékezzék a tüzet - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.