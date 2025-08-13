"Megdöbbentő jelenetek Budapest szívéből" - Szentkirályi Alexandra is reagált a kigyulladt autóbuszra

Mint ahogy arról a Bors is beszámolt korábban: kitört a káosz a belvárosban, miután kigyulladt egy busz. A lángok átterjedtek egy lakatlan épület homlokzatára is. A fővárosi hivatásos tűzoltók megkezdték az oltást, hogy megfékezzék a tüzet - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Megdöbbentő jelenetek Budapest szívéből. Egy BKV busz lángokba borult a József Nádor térnél, a kiváltó ok még nem tisztázott. Szomorú ezt látni, reméljük, hogy senki nem sérült meg és azt is, hogy csak szerencsétlen baleset és nem üzemeltetési hiba történt. A hatóságok jelzéséig, aki teheti, ne járjon arra!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.