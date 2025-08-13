UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
"Megdöbbentő jelenetek Budapest szívéből" - Szentkirályi Alexandra is reagált a kigyulladt autóbuszra

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 13:01
Egy autóbusz teljesen kigyulladt az V. kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán. Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, reméli, csak szerencsétlen baleset történt és nem üzemeltetési hiba.

Mint ahogy arról a Bors is beszámolt korábban: kitört a káosz a belvárosban, miután kigyulladt egy busz. A lángok átterjedtek egy lakatlan épület homlokzatára is. A fővárosi hivatásos tűzoltók megkezdték az oltást, hogy megfékezzék a tüzet - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.  

 

Megdöbbentő jelenetek Budapest szívéből. Egy BKV busz lángokba borult a József Nádor térnél, a kiváltó ok még nem tisztázott. Szomorú ezt látni, reméljük, hogy senki nem sérült meg és azt is, hogy csak szerencsétlen baleset és nem üzemeltetési hiba történt. A hatóságok jelzéséig, aki teheti, ne járjon arra!

 

