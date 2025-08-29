Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Hatalmas a torlódás a főváros felé, elesett Budaörsnél az M7-es

M7-es autópálya
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 11:07 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 29. 11:07
balesetkatasztrófavédelem
Olaj borult a sztádára.
B. V.
Egymásnak ütközött egy személygépkocsi és egy kisteherautó az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Budaörs közelében, a 12. kilométernél. A kisteherautó az oldalára borult, a padokból álló rakománya az úttestre borult. A műszaki mentést végző törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, és megszüntetik az olajfolyást. Az érintett sztrádaszakaszon a négyből három sávot lezártak, nagy a torlódás, közölte a katasztrófavédelem.

Budaörs térségében forgalomkorlátozásra számítsanak! - figyelmeztet a rendőrség is.

Az M1-M7 autópálya közös szakaszán, Budaörsnél, a főváros felé vezető oldalon egy tehergépkocsi műszaki mentésének idejére a járművek két sávon haladhatnak.

Kérjük, fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek!

Torlódás az M7-esen. Fotó: Pexels illusztráció

 

 

