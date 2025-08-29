Hatalmas lezárások! Az M5-ös autópályán araszolnak az autók

Két autópályán is kilométeres torlódásokra kell számítani, olvashatjuk az Útinform oldalán.
Baleset történt az M5-ös autópályán, Budapest felé. Az M0-s autóút előtt, a 25-ös km-nél sávzárásra és 4-5 km-es torlódásra készüljenek!
Az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tata térségben, a 67-es és a 80-as km között, mozgó terelés mellett a növényzetet gondozzák. Az aktuális munkaterület mögött 3 km-t meghaladó torlódás alakult ki.
Ahogy arról korábban beszámoltunk az 54-es főúton, Nemesnádudvar átkelési szakaszán egy motoros és egy személyautó ütközött össze. A 87-es km-nél a főutat lezárták, kerülni a településen keresztül lehet.
A 61-es főúton, Simontornya közelében egy motoros és egy személyautó ütközött össze. A 31-es km-nél a főutat teljes szélességében lezárták - írtu meg korábban a Borson. A forgalmat Sárbogárd felé terelik.
A 81-es főúton Sárkeresztesnél, a 8-as km-nél középszigetet építettek, a festési munkálatok miatt napközben a fél útpályát lezárják, torlódásra, hosszabb menetidőre kell számítani.
Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as km-nél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben állandósultak a torlódások, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak!
