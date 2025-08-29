Most jött: Pusztító tűz tombol Szekszárdnál

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 08:35 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 29. 08:43
Nagy kiterjedésű és nehezen megközelíthető területen ég az erdő.

Kigyulladt egy erdő aljnövényzete Szekszárd külterületén, a Sauli tetőn - írja a katasztrófavédelem. Nagy kiterjedésű és nehezen megközelíthető területen ég a tűz, amelyhez a szekszárdi, a bonyhádi, a paksi és a véméndi hivatásos, valamint a bátaszéki önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek oltják a lángokat.

