Siettek a mentők és tűzoltók: baleset történt a 7-es főúton

Ismét riasztották a tűzoltókat, miután baleset történt a 7-es főúton, a 61-es kilométernél, Székesfehérvár határában.

A baleset során egy személyautó és egy furgon ütközött össze. Mindkét járműben utaztak, ezért a mentők azonnal a helyszínre vonultak. A műszaki mentést a székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik – írja a katasztrófavédelem.