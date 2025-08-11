Siettek a mentők és tűzoltók: baleset történt a 7-es főúton

Ismét riasztották a tűzoltókat, miután baleset történt a 7-es főúton, a 61-es kilométernél, Székesfehérvár határában.
A baleset során egy személyautó és egy furgon ütközött össze. Mindkét járműben utaztak, ezért a mentők azonnal a helyszínre vonultak. A műszaki mentést a székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik – írja a katasztrófavédelem.
